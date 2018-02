Guillermo le bajó el precio a la Supercopa Argentina: "¿Quién se acuerda quién la ganó hace dos años?"

El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, le restó importancia a la Supercopa Argentina. Además, explicó por qué el delantero Ramón "Wanchope" Ábila todavía no jugó ni un segundo de manera oficial



"La importancia de la Supercopa pasa más por el rival. ¿Quién se acuerda quién la ganó hace dos años?", desafió el entrenador de Boca en conferencia de prensa. "Por ahora estoy pensando sólo en Temperley, luego en San Juan (San Martín), después en Argentinos (Juniors), en Tigre y recién pensaré en River", concluyó.



Boca intentará ganarla por primera vez ya que la anterior que disputó, en 2016 bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena, fue goleado por San Lorenzo 4-0 en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.



Por otro lado, Guillermo avisó que "Wanchope" Ábila "se está poniendo a punto" en el aspecto físico y, aunque no lo confirmó, dio a entender que permanecerá en el banco de suplentes en el partido del domingo próximo ante Temperley en La Bombonera.



Guillermo recordó que el cordobés "llegó de Huracán con una lesión (desgarro)" y que comenzó a entrenarse a la par del plantel "al final de la pretemporada", lo que implicó un retraso para su consideración.



"'Wanchope' genera expectativa, se está poniendo en su mejor versión. es una opción que tenemos para el puesto (de centrodelantero) junto con (Walter) Bou y (Guido) Vadalá", explicó en conferencia de prensa.



Barros Schelotto sí admitió que Bou "está mejor" en relación a sus competidores, por lo que seguramente ocupa la plaza vacante por la lesión del mediocampista Pablo Pérez, tal como sucedió en el clásico del domingo pasado con San Lorenzo (1-1).