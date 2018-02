En busca de video de la endoscopía, volvieron a allanar el sanatorio donde murió Pérez Volpin

La investigación por la muerte de Débora Pérez Volpin sumó este viernes un nuevo capítulo. En busca del video de la endoscopía que le realizaron a la periodista y diputada porteña antes de fallecer, la Policía de la Ciudad allanó por segunda vez en 48 horas el Sanatorio de la Trinidad en el barrio porteño de Palermo.



Por lo pronto, los efectivos policiales fueron en busca del registro del estudio médico durante el cual falleció Pérez Volpin con la orden de retirar las fotos y el material que pudiera ser útil para establecer las causas del desenlace fatal.



El pedido de allanamiento fue pedido por los abogados de la familia de Pérez Volpin y fue instruido bajo la fiscalía criminal y correcional 51 a cargo de la fiscal Nancy Olivieri, quien quiere saber sí existen pruebas sobre cómo se realizó el procedimiento durante el cual murió la periodista.



Vale mencionar que el video de la endoscopía no se encuentra agregado al expediente, aunque desconoce si es porque "el material no existe o porque no se retuvo durante el allanamiento".



Hasta el momento, la primera autopsia practicada por peritos oficiales y de parte arrojó lesiones en el esófago y el estómago, pero el grado y el detalle de esas heridas se sabrá con el estudio de microscopía que se realizará el próximo viernes. Luego de ese estudio, en los días posteriores se hará un histopatológico, que es un análisis químico de las muestras obtenidas en la autopsia del pasado miércoles.



La familia está convencida que el fallecimiento fue por el estudio y no por una complejidad anterior pero, sin apuntar hacia nadie en particular, los allegados a la periodista reclaman una investigación para saber qué pudo haber pasado y a partir de allí determinar responsabilidades.



Hasta el momento, la anestesista Nélida Puente se presentó en la causa y designó un abogado, algo que no hizo todavía el gastroenterólogo que intervino en el procedimiento de endoscopia en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.