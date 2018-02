¿Por qué se dispara el dólar?

El dólar registra un avance de más del 2% en tan sólo dos ruedas y cotiza a $ 20,38, tras tocar en la rueda su máximo intradiario en los $ 20,50, impulsado por la incertidumbre financiera que se vive en el mundo y a la continua baja de tasas en el mercado secundario de Lebac.



Es en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepa 60 centavos a $ 20,10, con lo que anota una suba del 3% en las últimas cuatro jornadas.



En diálogo con ámbito.com, el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "el dólar debería rondar los $ 23 pesos pero el atraso cambiario no se puede corregir de manera brusca porque generaría aumento de tarifas y precios, y -consecuentemente- una mayor inflación".



Agregó que "la estrategia gubernamental era dejarlo subir pero de manera gradual" para evitar que se genere "la locura de estos últimos días".



Para Izzo, la disparada actual está asociada a que "los inversores no tomaron seguro de cambio y se volcaron a aprovechar las altas tasas de interés que ofrecían las Lebac, que desde el cambio de metas de inflación en diciembre presentan tendencia a la baja (hoy, a 40 días, opera en 26,75%)".



Comentó, para enfatizar su argumentación, que "el Rofex en 2015 tenía un saldo de interés abierto (posiciones compradas y vendidas) de u$s 15.000 millones y actualmente, u$s 1.500 millones".



"Es por esta falta de previsión que la incertidumbre financiera a nivel mundial a raíz de la suba de tasas de la FED -que se espera sea en marzo- provoca un fuerte apetito por la divisa norteamericana y, en nuestro país, eso se experimenta en forma de disparada", destacó.



Dijo Izzo que "el inversor está asustado y busca refugio en el dólar por varios motivos: por la fuerte caída del Merval (baja casi 5% en las dos últimas ruedas); relacionado con eso, por el ruido mundial por el tema tasas en EEUU; y por la caída de la tasa de interés de la Lebac".



Por su parte, el economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (CESUR), Amilcar Collante, relacionó la disparada del dólar con el debilitamiento y pérdida de credibilidad del Banco Central tras el cambio de metas de inflación, que tiene como correlato la baja de tasas de Lebac; y desde entonces parece que ahora el dólar acompañará más a los precios locales".



"El mercado descontó otros 50 puntos básicos de recorte de la tasa (que se suma a la baja de 150 puntos básicos definidas por el BCRA) y parece que ese rumbo no modificará pese a la suba de tasas de la FED", dijo.



Collante señaló que, además, la incertidumbre financiera mundial también está impactando en el dólar a nivel local. "En el último año, Argentina perdió en la paridad peso - dólar, cuando además la divisa norteamericana se retraía (aumentó sólo 25%) con respecto a otras monedas del mundo (euro subió más del 40%), por lo que tuvimos una doble depreciación. Ahora, el dólar se está apreciando y eso provoca una depreciación en las monedas locales".





"El problema es que el gobierno 'juega con fuego' si piensa que la baja de tasas en EEUU no afecta al país y continúa con su plan de rebajar la tasa de política monetaria", enfatizó el economista.