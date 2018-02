Garavano sobre el caso Chocobar: "Esto no es una carta libre para cometer abusos o excesos"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió a la polémica sobre el caso del policía Luis Chocobar y afirmó que el Gobierno promueve "un cambio de doctrina sobre las fuerzas de seguridad" respecto a la gestión anterior, aunque advirtió que esa postura no implica "una carta libre" para que los uniformados cometan "abusos o excesos"



"Lo que hay es una posición del Gobierno de respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad que arriesgan su vida por nosotros. Eso es lo que se ha querido significar como un cambio de época y de mirada", explicó el funcionario.



El integrante del Gabinete se pronunció así luego de que el presidente Mauricio Macri manifestara su respaldo a la actuación del uniformado, quien mató de dos disparos a un delincuente que minutos antes había apuñalado a un turista norteamericano.



Al respecto, el titular de la cartera judicial dijo que esa nueva mirada oficial trata de "equilibrar una doctrina del gobierno anterior donde los policías y los agentes de seguridad siempre eran culpables".



"Siempre era culpable, eso es el cambio de doctrina. Hay que respaldar y valorar el accionar de las policías y las fuerzas de seguridad. Son personas que arriesgan su vida por nosotros", remarcó Garavano en declaraciones radiales.



No obstante, aclaró que para los uniformados "esto no es una carta libre para cometer abusos o excesos", y señaló que "si hay abusos serán sancionados y tendrán que afrontar las consecuencias en la Justicia".