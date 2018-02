"Los compañeros que no son solidarios con las organizaciones que reclaman se equivocan"

El secretario general de Canillitas y miembro del secretariado general de la CGT, Omar Plaini, sostuvo que "la movilización convocada por el gremio de Camioneros para el 21 de febrero será "multitudinaria" y que "se equivocan los compañeros que no son solidarios con las organizaciones que van y reclaman".



"Creo que se equivocan los compañeros que no son solidarios con las organizaciones que van y reclaman. La noticia es que no van la Uocra y el Suterh. Me resulta extraño (lo de Suterh), lo conozco a Víctor (Santa María), es un compañero al que el Gobierno le está apuntando. Pero allí donde haya un reclamo de los sectores populares los canillitas vamos a estar presentes", amplió en declaraciones a Radio Cooperativa.



"Hugo Moyano sigue siendo un líder, si no no tendría la capacidad de hacer la convocatoria del 21, que no tengo dudas que va a ser multitudinaria. Pero hay un montón de organizaciones que sienten que no los representa", admitió.



El sindicalista pidió "salir de los personalismos, los yoísmos, lo egos y las vanidades. Es un grave problema que tiene hoy la dirigencia de toda índole, si no lo resolvemos, con muy poco este Gobierno puede reiterar y sería muy grave para las familias argentinas".



"Desconozco si hubo un acuerdo entre Moyano y Macri, no podría afirmar eso, sí que había una relación que no era esta. Lo dijeron ellos. El Presidente lo invitaba a comer milanesas, había una relación que se mantuvo, pero evidentemente a partir del avance del Gobierno con determinadas reformas se deterioró la relación porque ni Pablo ni Hugo (Moyano) van a ceder un sólo centímetro en la defensa de los intereses de sus representados", aseguró.



Plaini agregó que "estamos con grandes dificultades" y que "está agotado un formato, por lo menos de superestructura. Hay que ir a un nuevo formato de CGT, no digo de las organizaciones de base, porque ya no hay una sola persona que pueda liderar al conjunto de las organizaciones sindicales confederadas y que sintamos que todos estamos representado en nuestras convicciones y sigamos a ese líder".



"Hoy eso no se puede plasmar, lo posible fue el triunvirato y hoy hay muchas fracciones dentro de la CGT. Por eso creo que hay que cambiar el formato, darse un programa y una metodología", concluyó.