"No veo un dólar desbocado, pero hay confusión sobre lo que se quiere con la política económica"

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, afirmó que "no veo un problema de dólar desbocado", aunque señaló que existe "confusión sobre qué se quiere con la política económica".



El economista agregó que no está de acuerdo con las "definiciones políticas abrumadoras" como hablar del "poder de fuego" de las reservas del Banco Central, porque "habría que saber cuántas de esas reservas son netas y cuántas de los tenedores de Lebacs".



"Lo del 'poder de fuego' del Central no me gusta, pero no veo un problema de dólar desbocado, aunque hay una confusión sobre qué se quiere con la política económica: si un dólar más alto o con intervención explicita. Eso mete ruido", explicó en declaraciones a radio Mitre.



Agregó que "Argentina no está en el pelotón de países que devalúan la moneda y no afecta a la inflación. Nosotros tenemos una economía muy bimonetaria".



Melconián sostuvo además que "el contexto internacional genera también algún conflicto" y que "el voluntarismo de decir que vamos a crecer 20 años no constituye un programa económico".



Aunque insistió en que "nunca hay que perder de vista la herencia recibida porque, por ejemplo, todo lo que está pagando la gente de más en tarifas es por la aberración del atraso en los valores durante 12 años".



Por otro lado, sostuvo que la inflación de 2018 rondará el 20%. "Perforar el 1,5% de inflación mensual ya estaba costando y eso da del 18% a 20% anual. La modificación de la meta inflacionaria del 12% al 15% no cambió nada porque el primer desafío es perforar el 20%, por lo que la inflación no va a caer de ese 20% seguro", indicó.