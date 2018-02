Tras nueva suba del dólar, Gobierno aseguró que "no hay ninguna posibilidad de una corrida"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, pidió llevarle "tranquilidad a la gente" respecto a la cotización del dólar y señaló que "no hay ninguna posibilidad de una corrida", al tiempo que subrayó que "el Banco Central tiene reservas récord".



"Tenemos que acostumbrarnos que vamos a vivir con un tipo de cambio flexible, a que el dólar puede subir, pero que también puede bajar. Independientemente de eso, el Banco Central puede intervenir en el mercado y tiene espaldas como nunca antes en la historia para hacerlo de manera muy efectiva", indicó.



El funcionario aseguró que el país "está en el camino correcto" y remarcó que el Gobierno está "haciendo las cosas que hay que hacer para que Argentina esté mejor".



"El año pasado crecimos después de mucho tiempo y ahora tenemos que trabajar para que ese crecimiento se sostenga en el tiempo. No es un camino fácil, sabemos que la inflación es un flagelo en baja y que tenemos que seguir dándole pelea. Pudimos resolver muchos de los problemas que heredamos de la gestión anterior, pero aún son muchos los pendientes. La gente en la calle nos dice 'no aflojen' y eso nos lleva a redoblar esfuerzos", destacó Frigerio en diálogo con FM Litoral de Entre Ríos.



Por otro lado, aseguró que el Ejecutivo trabajará en esa provincia para "fortalecer a Cambiemos", que es "el espacio político por lejos más valorado en la sociedad" y que se "consolidará" en las elecciones del año que viene.



"Este es un año en el que tenemos que trabajar muchísimo para resolver problemas, para trabajar en equipo con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales en cuestiones concretas que hacen a la calidad de vida de los entrerrianos. Hablar a pocos meses de una elección de medio término de la posición que vamos a tomar en la elección general de 2019 no es lo que la gente está esperando de nosotros", concluyó.