Los trabajadores del INTI desmienten que vayan a retomar las actividades "de forma habitual"

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desmintieron que el próximo miércoles 14 retomen el normal desarrollo de sus actividades, como se había informado este viernes.



"Antes de que el acta firmada en la sede de Retiro fuera aprobada por la asamblea de trabajadores, las autoridades enviaron un mensaje falaz a la prensa, en el que le mienten a la sociedad", denunciaron en un comunicado.



"Lejos de esto, el INTI amanecerá con un paro de actividades que implica la NO PRESTACIÓN total de servicios y la continuidad de la permanencia", agrega.



De acuerdo al escrito, las autoridades "informan que se permitirá el ingreso de las personas desvinculadas durante el tiempo que insuma el proceso de revisión de los casos, con una clara intencionalidad de confundir a la opinión pública ya que DICHO INGRESO NO ES A LOS PUESTOS DE TRABAJO, sólo supone que los despedidos puedan permanecer y recorrer las instalaciones del predio, pero NO IMPLICA LA REINCORPORACION MIENTRAS SE DISCUTEN LOS CASOS y por ende NO SUPONE EL COBRO DEL SALARIO".



"La tercera mentira", alegan los trabajadores "es cuando se señala que en la Mesa de diálogo participaron 'delegados gremiales', ya que sólo dejaron ingresar a uno de ellos excluyendo, en una actitud de absoluta discriminación y malicia, al único delegado despedido que estaba allí presente al que le impidieron el acceso por 'su condición de despedido'.



El gremio ATE denunció ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la nulidad de los 258 despidos en el Instituto y reclama la reincorporación en sus funciones de todos los cesanteados.