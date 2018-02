Daer consideró que la marcha convocada por Moyano es "por un enfrentamiento personal con el Gobierno"

El secretario general de la CGT Héctor Daer consideró que la movilización convocada por el líder camionero, Hugo Moyano, "es un posicionamiento político, un enfrentamiento hasta personal con el actual Gobierno después de la ruptura de un romance".



"Es un posicionamiento político, un enfrentamiento hasta personal con el actual Gobierno después de la ruptura de un romance. Todos sabemos la relación que existía antes, pero nadie sabe por qué se rompe esa relación hoy. No creo que tremenda movilización sea nada más por un bono de 9 mil pesos que reclaman los camioneros. Tiene que ver con un posicionamiento político", sostuvo el referente sindical.



En diálogo con Radio Mitre, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) llamó a "discutir una estrategia más amplia que no tiene que ver con ser opositor, oficialista, dialoguista o un grupo que marche".



"El Consejo Directivo tiene que intentar volver a los consensos necesarios para sintetizar la opinión de todas las organizaciones sindicales. La CGT no puede actuar por la mayoría o minoría de un sector sobre otro. Si esto no es posible, tendremos que obligarnos a seguir con la unidad y armar otro Consejo Directivo que tenga la capacidad de generar esta síntesis y consensos", indicó.



Y agregó: "Somos muy críticos de la situación económica y de un montón de políticas, pero nuestra estrategia tiene que estar de cara a la sociedad".



Consultado sobre la denuncia que anticipó Moyano que realizará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Daer afirmó que "no es cierto que no haya libertad sindical".



"No nos tenemos que ir al otro extremo: los sindicatos funcionan. Hay permanentes apariciones de cuestiones y rumores sobre auditorias. El Estado tiene que cumplir con el rol de contralor que le corresponde como autoridad administrativa y los sindicatos tienen su propio rol de independencia del poder político para llevar adelante su cometido", señaló.