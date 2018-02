Otra noche brillante de Agüero pone al City cada vez más cerca del título

Sergio Agüero metió este sábado cuatro goles en la aplastante victoria del líder Manchester City sobre Leicester City por 5-1, de local, en el marco de la 27ma. fecha de la Premier League y sigue muy cómodo en la cima de las posiciones, empezando a sentirse campeón.



El "Kun" anotó sus cuatro tantos en el segundo tiempo (3m., 8m., 32m. y 45m.), mientras que el inglés Raheem Sterling (3m. PT) abrió el camino de la goleada.



Agüero, de 29 años, lleva 13 anotaciones en el 2018 y atraviesa un gran momento personal apuntando al Mundial de Rusia.







El ex Independiente es el goleador histórico de Manchester City y con estos cuatro goles acrecentó su marca a 197, por delante del inglés Eric Brook, que anotó en 177 ocasiones en su larga trayectoria en el Manchester City, entre 1928 y 1940.



Además, el nacido en Avellaneda está como segundo máximo goleador de la competencia, con 21 (28 en la temporada), a dos del inglés Harry Kane (Tottenham), y también es el primer futbolista de la historia de la liga de Inglaterra en marcar al menos cuatro veces en un mismo juego en tres ocasiones.



Las otras ocasiones se dieron el 3 de octubre 2015 cuando le hizo cinco a Newcastle (6-1) y el 18 de octubre de 2014 al Tottenham (4-1).



A su vez, el defensor nacional Nicolás Otamendi compartió el once titular con Agüero aunque salió a los 35 minutos del complemento.



Con esta victoria, Manchester City -que visitará a Basilea, de Suiza, el martes próximo por el partido de ida de los octavos de la Champions-, suma 72 unidades y se posiciona lejos de su perseguidor Manchester United (56), con tiene a los argentinos Marcos Rojo y Sergio Romero, que jugará el domingo ante Newcastle, como visitante en el estadio St. James' Park.



Tottenham, el equipo que dirige el santafesino Mauricio Pochettino, le ganó 1-0 al Arsenal en el partido que abrió este sábado la 27ma. fecha de la Premier League.



El único gol del clásico del norte de Londres, jugado en el mítico estadio de Wembley, lo hizo el inglés Harry Kane, goleador del torneo con 23 tantos (lo siguen egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, Agüero, ambos City, con 21).



En Tottenham, el argentino Erik Lamela ingresó por el coreano Son Heung-Min a los 25 minutos del segundo tiempo.



El equipo de Pochettino alcanzó el tercer lugar de la tabla de posiciones con 52 puntos.



La jornada también tuvo los siguientes resultados: Everton 3-Crystal Palace 1; Stoke City 1-Brighton and Hove (Leonardo Ulloa) 1; Swansea City (Federico Fernández) 1-Burnley 0 y West Ham (Pablo Zabaleta) 2-Watford (Roberto Pereyra) 0.



El domingo la fecha seguirá Huddersfield-Bournemouth; Newcastle-Manchester United (Marcos Rojo y Sergio Romero); Southampton (DT Mauricio Pellegrino; Guido Carrillo)-Liverpool.



Lunes: Chelsea-West Bromwich (Claudio Yacob), a las 17.



Posiciones: Manchester City 72 unidades; Manchester United 56; Tottenham Hostpur 52; Liverpool 51; Chelsea 50; Arsenal 45; Burnley 36; Leicester City 35; Everton 34; Bournemouth 31; West Ham y Watford 30; Brighton and Hove 28; Crystal Palace y Swansea City 27; Southampton 26; Newcastle y Stoke City 25; Huddersfield 24; West Bromwich 20.