Pérez Volpin: para abogado de la familia, el sanatorio "busca generar incertidumbre"

Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, salió al cruce de una versión atribuida al Sanatorio de la Trinidad a la que calificó como "un acto de una enorme irresponsabilidad" y considero que "busca generar incertidumbre y se inculpa".



El último viernes por la noche surgió una versión atribuida a fuentes del Sanatorio de La Trinidad que señalaron que Pérez Volpin, fallecida el martes pasado, llegó al centro de salud con "un cuadro de hepatitis importante, líquido en la cavidad abdominal y alrededor del hígado", entre otras afecciones.



Frente a ello, Pirota señaló que este sábado que "fue un acto de una enorme irresponsabilidad haber difundido esa versión" porque "los profesionales de la salud no pueden hablar de la historia clínica de un paciente con nadie sin la debida autorización".



"Resulta sorprendente lo revelado por el centro de salud atento que ello formaría parte de un secreto profesional que la clínica tiene el deber de compartir solo con su paciente y, en todo caso, con un requerimiento de la autoridad judicial", señaló Pirota en declaraciones a un matutino porteño.



En este sentido, el letrado evaluó que la versión "no solo busca generar incertidumbre, sino que los inculpa" a los responsables del sanatorio y agregó: "Aún cuando todo ese cuadro fuera cierto, no exculpa de ninguna manera a la clínica".



El abogado sostuvo que la familia de Pérez Volpin está "enormemente sorprendida" por la difusión de esa versión porque "nada de ello les había sido debidamente informado por los profesionales que intervinieron (en la endoscopia durante la cual falleció la legisladora) ni por las autoridades del sanatorio".



Por otra parte, el abogado de la familia de la periodista se refirió a la inexistencia de imágenes de la endoscopia y sostuvo que "es falso que nunca se registren imágenes" de ese tipo de procedimientos.