Boca recibe a un débil Temperley y apunta a estirar su liderazgo

El líder Boca Juniors recibirá a Temperley, serio candidato a perder la categoría, en el partido saliente de los cuatro que darán continuidad a la fecha 15 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El encuentro se jugará a partir de las 19.15 en La Bombonera, y será arbitrado por Ariel Penel.



Boca tiene 34 puntos, y en el reinicio del campeonato luego del receso de fin de año logró un triunfo ante Colón de Santa Fe (2-0) y un empate en el clásico frente a San Lorenzo (1-1), con rendimientos que no fueron los del año pasado, quizá porque aún Carlos Tévez no encontró su posición más conveniente en la cancha, en su regreso al club luego de su aventura por el fútbol de China.



Temperley, con apenas 12 puntos, y un promedio de 1,055, que hoy lo haría bajar a la B Nacional, reanudó el año con dos derrotas, ante Atlético Tucumán (3-0) y Talleres de Córdoba (1-0).



El "Gasolero" es gran candidato a perder la categoría, aunque su entrenador Gastón Esmerado no se da por vencido y anticipó que irá a La Boca con la misión de rescatar al menos un punto.



"Sabemos que no podemos salir a jugarle a Boca de igual a igual, sería suicida. Ellos poseen otros recursos, así que intentaremos neutralizarlos", anticipó Esmerado.



Temperley se presentará en La Boca con un cambio seguro, el regreso de Adrián Arregui en lugar de Federico Fattori, mientras que el entrenador tendrá también a su disposición entre los suplentes al mediocampista Matías Orihuela, refuerzo llegado desde Tigre.



En Boca, el DT Guillermo Barros Schelotto hará un cambio, ya que saldrá el lesionado Pablo Pérez e ingresará en su lugar el cuestionado Walter Bou.



En el caso del rosarino Pérez, no estuvo ante Colón por un desgarro y volvió ante San Lorenzo para jugar menos de 10 minutos, ya que volvió a resentirse, y su presencia o ausencia en el equipo modifica la posición de Tévez.



Es que cuando el rosarino no juega, Tévez se retrasa a la posición de mediapunta y muestra lo mejor de su repertorio, pero cuando estuvo Pérez el "Apache" se ubicó de delantero de punta entre los dos zagueros centrales rivales y a esta altura de su carrera no se siente cómodo y por ende no rinde.



En ese contexto, con Tevez retrasado para generar juego con el colombiano Edwin Cardona, se especulaba con el ingreso de Ramón "Wanchope" Ábila en la delantera, pero el mellizo prefirió renovarle la confianza a Bou pese a que no rindió cuando le tocó jugar.



Así, el ex Huracán aún no sumó ni un minuto en Boca y hoy estará en el banco de suplentes esperando la ocasión de mostrarse.



El partido dependerá lógicamente de lo que haga Boca, ya que por la mayor categoría de sus jugadores, si están en un buen día Tévez, el colombiano Cardona y el cordobés Cristian Pavón, sumado al empuje del uruguayo Nahitán Nandez, no debería tener problemas para superar a Temperley.



Boca domina el historial con 10 triunfos contra apenas tres de Temperley, más seis empates luego de haberse enfrentado en 19 ocasiones.