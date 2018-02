La diferencia de precios de origen y góndola de alimentos agropecuarios fue de 4,4 veces en enero

La brecha de precios entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor por los alimentos agropecuarios alcanzó en enero un valor promedio de 4,44 veces, indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que mide las diferencias promedio entre el importe de origen y góndola para 25 alimentos del campo, mejoró 6,5% en el comienzo del año, "impulsado por la abrupta caída en la diferencia de la pera", señaló la entidad.



"Sin embargo, la participación del agricultor en los valores finales del promedio de los productos relevados se redujo levemente a 24,8%", indicó.



Según el sondeo, la diferencia entre lo que abona el consumidor y lo que percibe el productor por los alimentos alcanzó un valor promedio de 4,44 veces en el primer mes de 2018.



Para elaborar el indicador, se tomaron los importes diarios ´online´ de los principales supermercados del país y más de 500 valores de verdulerías y mercados para cada producto, aclaró la entidad.



En enero, el IPOD agrícola alcanzó un precio de 4,48 veces, 10,4% menos que en diciembre y 13% inferior a enero del año pasado.



El IPOD ganadero, en cambio, subió 4,5% en el mes, ubicándose en 3,91, pero 7,5% menor a un año atrás, subrayó CAME.



La disparidad promedio de los productos agropecuarios decayó de 4,75 veces en diciembre a 4,44 veces en enero, apuntó el trabajo y destacó que "la mayoría de los alimentos medidos registraron desigualdades ´medias´ y ´altas´ ese mes".



Unos once productos fueron registrados con brechas ´altas´ y un valor de distorsión entre 4 y 6 veces, y otros nueve con brechas ´medias´, contrastes entre 3 y 4.



El estudio puntualizó que sólo tuvieron distorsiones ´bajas´ el huevo y la carne de pollo, mientras que tres tuvieron desproporciones ´muy altas´, lo cuales fueron la manzana, el arroz y la calabaza.