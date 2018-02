Berlocq, entre las ganas de volver al primer plano y la "espina" de las semifinales

El último tenista local en encender la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis fue Carlos Berlocq. Hace un año, llegó a semifinales y tuvo al japonés Kei Nishikori, primer sembrado, contra las cuerdas. Fue uno de los tantos episodios románticos en el público argentino y el "Gladiador".



A "Charly" le gusta meter a los fanáticos en el estadio, que participe, que lo aliente. "Es mi manera de jugar acá en el país, en la Copa Davis, de tratar de jugar con el público. Me gusta, me hace bien, me hace disfrutar, y no involucrarme solo en lo mío. Tampoco quiero molestar al rival, sino que es para darme buena energía a mí", le contó el de Chascomús a ámbito.com en la previa del Argentina Open.



Berlocq llega al campeonato porteño con sensaciones ambivalentes. Arrancó 2017 muy revitalizado con la Copa Davis y sus semis en Palermo (fue el mejor argentino). Pero algunos problemas físicos los diezmaron para el resto de la temporada. Ahora sólo piensa en regresar a su mejor versión y sacarse las ganas de estar en el último partido.



"Obviamente se me pasa por la cabeza las dos semifinales que hice acá, fueron momentos muy lindos de mi carrera. Me quedé con la espina de poder jugar una final. Pero ya pasó, estoy pensando en este torneo, llegar lo mejor posible", analizó después de unos de sus clásicos entrenamientos, siempre cargados de esfuerzos y energía.



"Me preparé muy fuerte toda la pretemporada. Fui a Quito, un torneo diferente por la altura. Ahora quiero disfrutar esta semana todo lo que se pueda, que es siempre mi objetivo", apuntó Berlocq, que recibió una invitación para jugar este año en el BALTC.



El número 119 de la ATP cerró el año jugando diferentes challengers para recuperar terreno, y ganó en Río en su última función de 2017. Ahora sólo piensa en regresar a su mejor versión: "Me siento muy bien, trabajando muy bien y disfrutándolo. Mi ranking está un poco lejos de lo que pretendo, pero si mantengo este nivel en competencia, puedo volver".



Será la 11° participación del bonaerense en el Argentina Open. Siendo uno de los más experimentados, es una referencia ineludible sobre la nueva etapa que encara el certamen de Buenos Aires, con socios nuevos y proyectos que prometen.



"Creo que el torneo está espectacular. Tiene comodidades muy buenas para los aficionados y los jugadores. No nos podemos quejar en nada. Tenemos canchas de altísimo nivel. Este año, lo que más se notó es el cuadro. Vinieron jugadores de muchísima categoría. Es muy bueno para el público, porque el argentino sabe mucho de tenis. Esto levanta al torneo, pero los años anteriores también fueron muy buenos. Es un 250 de altísimo nivel", opinó Berlocq. Será uno de los primeros nacionales en arrancar la competencia. Esperar ser el último.