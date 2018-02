Líneas de Nasca: un atractivo que atrae a 257.000 personas cada año

Las líneas de Nasca sin dudas constituyen uno de los princiapales atractivos turísticos de Latinoamérica. Pueden ser admiradas con sobrevuelos en avionetas o desde un mirador colocado a un paso de la Panamericana Sur, en la región Ica. El emblemático atractivo peruano está ubicado en la provincia de Nasca, a pocas horas de la capital peruana.



• Tours aéreos



Hay tres opciones. Aeronaves con capacidad de entre 5 a 12 pasajeros parten de tres aeródromos a distintas distancias de Lima: el de Pisco a 4 horas, el de Ica a 5 horas y el de Nasca a 6 horas.



Los sobrevuelos turísticos duran en promedio 30 minutos sobre 13 figuras: El mono, el colibrí, el perro, el astronauta, la ballena, el cóndor, la araña, el alcatraz, el loro, las manos, el árbol y los trapezoides.



Cabe destacar que el sobrevuelo que sale del aeródromo de Ica dura 1 hora con 15 minutos y tiene un costo de USD 160-180. Desde el aeropuerto de Pisco dura 1 hora con 40 minutos y cuesta USD 200. Y desde el aeródromo de Nasca dura 35 minutos y tiene un precio de USD 60-100.



Los sobrevuelos se realizan todos los días del año entre las 6 a.m. y las 5 p.m. Es necesario hacer reservas previas en caso de salir desde Ica o Pisco. Desde el aeródromo de Nasca no es necesario hacer reserva. Se puede ir directo y tomar el primer servicio disponible.







• Tours terrestres



También hay un mirador metálico a 15 kilómetros de la ciudad de Nasca donde se pueden observar tres líneas: las manos, el árbol y parte del lagarto. El servicio tiene un costo de USD 1.00 y funciona todos los días entre las 8 a.m. y 5.30 p.m. A 15 minutos está otro mirador, ya en Palpa, donde se puede ver las figuras de la familia Paracas, el tumi, el trapecio y la orca.



• ¿Qué más hacer?



La región Ica ofrece aventura en las dunas de sus desiertos, naturaleza en el Oasis de América (La Huacachina) y las Islas Ballestas, tours del pisco, excelente infraestructura hotelera y una deliciosa gastronomía.