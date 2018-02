Previo a la paritaria, docentes tensan negociación y advierten que no van aceptar techo del 15%

Previo a la negociación de la paritaria docente para este año, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) advirtió al Gobierno que no van a aceptar un aumento salarial en torno al 15%.



En ese marco, la secretarial gremial de Suteba, María Laura Torre, sostuvo que los gremios apuntan a discutir en el inicio de la negociación prevista para el próximo jueves en Provincia, "la no pérdida del poder adquisitivo del salario y la cláusula gatillo".



"El Gobierno planteó una inflación del 10%. Luego pasó al 15% y las consultoras ya plantean una inflación del 20%. Con lo cual no podemos aceptar un 15% en nuestra paritaria", afirmó Torre en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10. "No queremos sentarnos en una mesa en donde nos impongan un techo, no serían paritarias libres", agregó la dirigente gremial.



Asimismo, apuntó contra la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al afirmar que la mandataria les había prometido a los docentes bonaerenses que las paritarias empezaban a discutirse en noviembre del 2017. "Hay una situación grave a nivel nacional que marca la agenda de la Provincia al no llamar a paritarias", apuntó en ese sentido.



Para Torre, la gobernadora bonaerense no solo "incumple con su palabra" al no haber abierto la discusión paritaria en noviembre sino que tampoco cumple con los acuerdos con los gremios docentes.



"La decisión final la van a tener los compañeros en Asamblea, pero estamos convencidos de que no vamos a aceptar el 15% en nuestra paritaria", insistió la dirigente de Suteba.



Por su parte, el titular de Suteba, Roberto Baradel, señaló que si el Gobierno Nacional sigue negando la paritaria nacional, los gremios docentes deberán analizar los pasos a dar.



En diálogo con C5N, el gremialista sostuvo que buscan presionar a los docentes con el presentismo al tiempo que aclaró: "Nosotros no rechazamos el presentismo. Vemos que es una forma de coacción sobre situaciones que el docente puede tener como enfermarse o tener una licencia por capacitación".



En ese marco de conflicto, cabe recordar que el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, instó a "salir de la lógica intimidatoria" de algunos gremios docentes que, según consideró, condicionan las negociaciones paritarias a punto de iniciarse en la provincia de Buenos Aires, con anuncios anticipados de que no iniciarán las clases de acuerdo al calendario establecido.



"Hay que salir de la lógica intimidatoria que llevan adelante algunos gremios, que hemos tomado de manera natural cuando en realidad no lo es, que el 1 de febrero ya anunciaron que no van a iniciar las clases, lo cual complica cualquier negociación", sostuvo Finocchiaro en declaraciones radiales al programa La Buena Nueva.



Las declaraciones de Finocchiaro, en alusión a la postura de la Ctera, se producen apenas cuatro días antes del inicio de la negociación paritaria en la provincia de Buenos Aires, previsto para este jueves.



"Algunos rechazan algo que no se les ofreció", ironizó el ministro, para quien "se puede negociar tranquilo, poniendo sobre la mesa todo, no es una ensalada, hablando de la calidad educativa, el presentismo, la formación y la capacitación".



Sobre la posibilidad de que las clases no comiencen si la Provincia no cierra la paritaria docente, Finocchiaro advirtió que "no es necesario que la paritaria esté terminada el 5 de marzo" (fecha estipulada para el inicio del ciclo lectivo en los tres niveles); "se pueden empezar las clases y seguir hablando", consideró.



"Esas prácticas, que algunos denominan extorsivas, yo las llamo intimidatorias, porque no se puede decir 'solo 20 días para cerrarla o si no voy al paro'", sostuvo el ministro.



Finocchiaro recordó que algunas jurisdicciones ya cerraron sus paritarias docentes, como Misiones, "que fijó un 15 por ciento de aumento".



Respecto a la Ctera, el funcionario remarcó que esa organización "hace mucho tiempo que ha corrido su lógica gremial hacia una lógica política".