Se viene un "apocalipsis minorista" en EEUU: esperan el cierre del 25% de los shopping

Un informe sectorial del Credit Suisse pronosticó el cierre de hasta 25% de los 1.100 shopping de los Estados Unidos en los próximos cinco años.



Según reveló el estudio, los grandes centros comerciales se enfrentarán a un "apocalipsis minorista", una seria amenaza a la industria de los "malls", que no puede luchar contra los cambios de hábitos de los consumidores. Cada vez más compradores eligen sus productos y satisfacen sus necesidades sin moverse de su casa.



Entre los años 1956 y 2000 unos 1.500 shopping center fueron construidos en los Estados Unidos. En 2016 cerraron 5.300 pequeños locales o almacenes a la calle y para 2017 se contabilizaban 8.600 fuera de línea. Sondeos privados calculan que las ventas minoristas e-commers en los Estados Unidos subirán de 12,7% al 17% en 2022. En este contexto, el banco suizo vaticinó que solo 825 "malls" sobrevivirán al "apocalipsis".



A fines de 2016, el JP Morgan Chase ya alertaba sobre la caída de actividad en los shopping, con el informe "Datos de imágenes por satélite indican debilidad en la actividad en los lugares de ventas minoristas en EEUU".



El reporte recopiló y examinó 284.000 fotografías satelitales tomadas a lo largo de varios años en los alrededores de los centros comerciales, durante el Día de Acción de Gracias y después el Black Friday. En el mapeo se analizó los espacios que ocupan las tiendas de venta de productos electrónicos, como Apple, Radioshack, BestBuy y Conns; de comida orgánica, como Whole Foods; y los supermercados Kroger, Sears, Wal-Mart, Target y Costco, entre otros.







Los resultados fueron catastróficos. La cantidad de vehículos en los estacionamientos disminuyen año a año. "O los estadounidenses habían decidido compartir el coche para ir a comprar, o se habían quedado en casa delante de la computadora o del celular comprando en Amazon", señaló tiempo atrás el diario El Mundo.



Para algunos especialistas, el apocalipsis se debe a una "sobre-comercialización" del espacio: las superficies de los locales por habitante en los Estados Unidos es 10 veces más grande que en Europa. Otros creen que responde a una alteración de la conducta social. Los usuarios prefieren comprar desde la casa, a través de apps o simplemente ve agotado el modelo de interacción social en los shopping y decide dedicar su tiempo libre a otro tipo de paseos, viajes o placeres.



Para el Credit Suisse no todo está perdido. Si bien aumentan las decisiones de compras minoristas por internet, el modo de adquirir artículos de lujo no cambia. Centros comerciales como Bal Harbour Shops, Americana Manhasset de Long Island (Nueva York), Forum Shops en Caesars (Las Vegas) y Grove en Los Ángeles reciben diariamente a miles turistas y clientes habituales de altísimo poder adquisitivo. Todavía resulta difícil convencer a un comprador de pagar u$s 10.000 por un traje, un par de zapatos, un collar o un reloj sin tenerlo en frente.