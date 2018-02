Pablo Moyano acusó a Héctor Daer de "cagón" y le respondió el hermano: "Son caprichosos"

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Rodolfo Daer, replicó las fuertes críticas que lanzó pablo Moyano contra su hermano, el triunviro de la CGT Héctor, y rechazó la movilización camionera del miércoles 21. "El movimiento obrero no puede estar (supeditado) a los caprichos de ningún dirigente, más allá de los problemas que tenga", sostuvo Daer en declaraciones a radio La Red y Continental.



Ante la negativa de los gordos e independientes de adherir a la marcha contra el Gobierno nacional, el N°2 del Sindicato de Choferes de Camiones acusó a Héctor Daer de defender intereses personales, antes que de los trabajadores. "West Ocampo y Héctor Daer fueron los que firmaron la reforma laboral en el gobierno de Menem cagando a los trabajadores y la historia se repitió nuevamente con el de (Fernando) De la Rúa, con estos mismos personajes. Luego, nosotros con muchos dirigentes a la cabeza impedimos que se apruebe la reforma laboral que quería instalar este Gobierno", aseguró el secretario gremial de la central obrera.



"Le pregunto a Héctor Daer: ¿en qué país vive? no se da cuenta que lo hacen para instalar la reforma laboral. Hay algunos dirigentes que tienen que dejar sus intereses personales y cerrar la boca", lanzó ofuscado Pablo Moyano. "Le molesta que gremios hermanos se manifiesten contra el hambre que está instalando este Gobierno (...) este personaje, que representa al gremio de Sanidad, solo piensa en esclavizar al laburante. No pude ser que un dirigente que esté al frente de la CGT no quiera subir al escenario por que le tiene miedo a la gente, eso es de cagón", lanzó el secretario adjunto de Sichoca.



Ante semejante acusación, la respuesta de los Daer no tardó en llegar. "La marcha en función de intereses individuales y caprichosos de tal o cual dirigente no hace bien al movimiento obrero y lo aísla", consideró Rodolfo.



Para el gremialista de la Alimentación, la marcha pone al descubierto "contradicciones" de parte del líder del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Hugo Moyano. "Hace 30 días inauguró semejante sanatorio" (por el Antártida), propiedad del gremio de su gremio, acto al que "invitó al Presidente de la Nación y en representación fue el ministro (de Trabajo) Jorge Triaca", remarcó. "¿Si hace 30 días invita a las máximas autoridades del país, en 30 días aparecieron los gravísimos problemas que ahora denuncia?", se preguntó Daer.



Para el dirigente del gremio de la alimentación "Moyano está solo porque él se quedó solo", e insistió en que "no puede arrastrar al conjunto del movimiento obrero" en función de sus intereses.



"Es un gobierno que fue electo por la mayoría del pueblo argentino, tiene que cumplir su mandato como marca la Constitución, a nosotros nos eligen para defender los intereses colectivos del conjunto del movimiento obrero, no de una organización o situación particular", sostuvo en otro tramo de la entrevista.



Por último, Daer planteó que en las próximas semanas debería surgir un dirigente que unifique la conducción de la central obrera. "Tenemos que encontrar entre todos un compañero que sea capaz de producir la síntesis del colectivo del movimiento obrero", expresó.