Según privados, el consumo de productos pesqueros creció 10,6% en 2017

El consumo de productos pesqueros marcó una suba del 10,6% durante el año pasado frente a 2016, impulsado por mayores capturas y un avance en las importaciones, informó este lunes un estudio privado.



Según un análisis elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), "las capturas marítimas sumaron 768 mil toneladas en el año 2017, un 8,8% por encima de las 706 mil toneladas del 2016".



Consideró que "el consumo aparente de productos pesqueros alcanzó las 341 mil toneladas, lo que marcó una suba del 10,6% frente a las 309 mil toneladas de 2016, como respuesta a las mayores capturas y por una leve suba de las importaciones".



Puntualizó que durante el año pasado, el consumo por habitante llegó a 8 kilogramos, un 9,3% más que los 7,2 kilos per cápita de 2016.



Calculó que el monto exportado en 2017 alcanzó los u$s 1.978 millones, un 16,2% por encima de los u$s 1.702 millones de 2016, por lo cual destacó que marcó "un récord histórico determinado principalmente por las mayores ventas al exterior de moluscos y crustáceos" .



"En cuanto al volumen de los envíos, el año pasado alcanzaron las 476 mil toneladas, un 6,9% más que las 445 mil toneladas de 2016", puntualizó.



Durante el año pasado, las compras externas alcanzaron los u$s 215 millones, un 17% por encima de los u$s 184 millones de 2016.



"Las cantidades, por su parte, sumaron 49 mil toneladas, con un incremento del 2,8% sobre las 48 mil toneladas del año 2016", sostuvo el informe.



El principal destino de las exportaciones de productos pesqueros durante el año 2017 fue España, con una participación del 23,8% del valor, subrayó IES.



Precisó que China ocupó el segundo lugar con el 14,8% y los Estados Unidos el tercer puesto, con el 8,8% del valor total.



En tanto, Japón se ubicó en el cuarto lugar, con el 7,5% del total, e Italia ocupó el quinto, y reunió el 6,9% del total.



Para el director de IES Consultores, Alejandro Ovando, "las perspectivas son positivas dado el incremento en las capturas y una mayor demanda tanto interna como externa".