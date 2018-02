Ministro francés acusado de abuso declaró ante la Policía

El ministro francés de Hacienda, Gérald Darmanin, se presentó este lunes por voluntad propia ante autoridades policiales de París, tras haber sido acusado de una presunta violación que habría ocurrido en 2009.



El cuestionado Darmanin, que está en la cuerda floja, había expresado su voluntad de declarar lo antes posible, luego que la Fiscalía francesa reabriese la investigación contra él por una nueva acusación.



Hasta esta noche no había trascendido su declaración.



La Fiscalía ya escuchó la versión de la denunciante a fines de enero, cuando reabrió el caso después haberlo cerrado en junio de 2017 porque la mujer no se había presentado ante los investigadores.



Darmanin, quien formó parte del partido conservador UMP y fue allegado del expresidente francés Nicolas Sarkozy antes de sumarse al gabinete de Emmanuel Macron, tuvo un amplio respaldo del gobierno.



Pero, tanto su antiguo partido -hoy bautizado Los Republicanos- como organizaciones feministas pidieron su renuncia.



El diario francés Le Monde destapó el caso. Identificada como Sophie Spatz- de 46 años y ex prostituta, la mujer recurrió en 2009 a Darmanin, que trabajaba en los servicios jurídicos del partido UMP, para anular una condena en su contra del 2004 por chantaje y llamadas malintencionadas contra su ex pareja.



Según la mujer, que militaba en ese partido, Darmanin le prometió apoyarla frente a la justicia a cambio de favores sexuales.



Aunque Spatz confesó haber ido a la habitación del hotel de forma voluntaria, los abogados de la denunciante sostienen que hubo "violación por sorpresa".



El código penal francés considera violación "toda penetración con violencia, obligada, bajo amenaza o por sorpresa".



Darmanin negó las acusaciones y denunció a la mujer por calumnias. La investigación fue archivada, pero en enero la causa volvió a tomar vuelo, luego de que la mujer presentara una nueva acusación.



Este caso no es único dentro del gabinete de Macron.



El viernes pasado, Pascale Mitterrand, nieta del ex presidente francés François Mitterrand, admitió que denunció, en 2008, al actual ministro de Ecología, Nicolas Hulot, por violación.



La defensa de Hulot, también respaldado por Macron, insistió en que la denuncia fue archivada porque el delito había prescrito y porque los investigadores no habían encontrado elementos de culpabilidad, reportó la agencia de noticias EFE.