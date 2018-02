El ministro de Turismo contó que fue "un gran sacrificio" la salida de su hijo del ministerio

El ministro de Turismo, Gustavo Santos, consideró que fue "un gran sacrificio" la salida de su hijo Matías de la cartera, tras el decreto que prohibió designar en el Poder Ejecutivo Nacional a familiares directos de funcionarios.



"El decreto de desburocratización del Estado me afectó, ya que mi hijo Matías tuvo que dejar el cargo y es una persona de mucha capacidad y de máxima confianza. Para mí fue un gran sacrificio", sostuvo en declaraciones a FM Delta.



"Sabíamos que esto era una medida que había que lanzar a un país que quiere ser distinto. Acompañamos a Macri en esta política", agregó en diálogo con el programa "Wake Up", que conduce Mauro Federico.



Por otra parte, el funcionario destacó el "fin de semana record" de Carnaval: "A lo largo y a lo ancho del país el turismo fue un record, fueron casi más de 2 millones de turistas".



"Mar del Plata se encontraba desbordada. Es significativo, me acuerdo que en otros veranos había uno o dos vuelos, y ahora había como 12 líneas. Las cosas no son casualidad, estamos haciendo que haya un desarrollo turístico", concluyó.



La medida que prohíbe designar en el Poder Ejecutivo Nacional a familiares directos de funcionarios fue dispuesta mediante el decreto 93/2018.



"Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el sector público nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro", ordena la resolución en su primer artículo.



En ese marco, aclara que "quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial".



De la medida quedan exceptuadas "las personas designadas mediante procesos de selección por concurso público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo".



Asimismo, el decreto indica que "las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero".



En los considerandos de la disposición, el Poder Ejecutivo remarcó que "asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante".



En ese sentido, añadió que "transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos".



Tras el anuncio presentaron sus renuncias 12 funcionarios, entre ellos las dos hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el hermano de Marcos Peña, el hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Octavio Frigerio, padre del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



De acuerdo a lo informado por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, "no hay más de 40 casos" de familiares de funcionarios que deben dar un paso al costado tras la publicación del decreto.