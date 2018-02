El Banco Central Europeo aconsejó "prudencia" con las inversiones en bitcoins

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, recomendó prudencia respecto al bitcoin "porque no está respaldado por ningún banco central o Gobierno" y dijo que no corresponde al BCE regularlo.



Draghi añadió, en un vídeo publicado en la web del Banco Central Europeo, que el "blockchain (cadena de bloques) es una tecnología innovadora que puede mejorar la eficiencia. Estamos estudiando si podremos utilizarla en nuestros servicios en el futuro".



Draghi respondía en el vídeo a las preguntas enviadas a través de Twitter o Facebook sobre alguno de los siguientes temas: la recuperación económica y el desempleo juvenil en Europa, las criptomonedas y la tecnología blockchain o la posibilidad de una nueva crisis económica mundial.



El presidente del BCE confirmó que "la economía europea ha registrado varios años de expansión ininterrumpida y el nivel de empleo es ahora más alto que nunca, pero debemos seguir mejorando y asegurar que todas las personas se beneficien de ella".



"La reciente crisis fue severa, pero lo peor ya ha pasado. Los países europeos llegaron a la crisis con debilidades importantes y no pudieron reaccionar adecuadamente. Ahora se han logrado progresos significativos en muchas áreas, lo que nos hace estar mejor preparados para el futuro", sostuvo Draghi.