Oficialismo sudafricano exigió la renuncia del presidente Jacob Zuma

El partido oficialista de Sudáfrica, Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), exigió formalmente la dimisión del presidente Jacob Zuma, salpicado por numerosas causas de corrupción. La decisión de plantear un ultimátum para la dimisión del mandatario se tomó en extensas conversaciones del máximo órgano de liderazgo del ANC.



Zuma, de 75 años, aceptó renunciar, pero solo en los próximos tres a seis meses, agregó un informante ligado al partido de gobierno que lo ha emplazado a que abandone el poder en las próximas 48 horas.



Zuma, que ha estado en el poder desde 2009, está bajo jaque por numerosas acusaciones de corrupción, pero ha resistido a la creciente presión para renunciar desde diciembre, cuando Cyril Ramaphosa lo reemplazó como líder del Congreso Nacional Africano.



Ace Magashule, el secretario general del ANC, dijo a los periodistas que el Comité Ejecutivo Nacional del partido decidió que la dimisión debe ser "tratada con urgencia". "Es obvio que queremos que el camarada Ramaphosa entre como presidente de Sudáfrica", agregó.



A pesar de que Magashule le dijo a los reporteros que "la decisión ahora es definitiva", reveló que Zuma replicó que "no creía que el comité ejecutivo tuviera el derecho" de tomar tal decisión, por lo que está claro que intentará resistir. Se espera que el presidente responda a la decisión del órgano ejecutivo del partido mañana miércoles, aunque no se le dio formalmente un plazo.



La presidencia de Zuma se ha visto ensombrecida por denuncias de corrupción que siempre ha negado vehementemente. En 2016, el tribunal supremo de Sudáfrica dictaminó que Zuma había violado la constitución cuando no pagó el dinero del gobierno que gastó en su casa privada.



El año pasado, el Tribunal Supremo de Apelaciones dictaminó que debía enfrentar 18 cargos de corrupción, fraude, extorsión y lavado de dinero relacionados con un acuerdo de armas en 1999. Pero esta vez, la embestida contra el mandatario parece ser definitiva.



"Fueron necesarias 13 duras horas, pero el Comité Ejecutivo Nacional del ANC decidió revocar al presidente Jacob Zuma como jefe de Estado", dijo el diario The Times citando fuentes no identificadas.



La dirección del partido tiene el poder de pedir la salida de sus miembros delegados que estén en una función gubernamental, como lo hizo en 2008 en el caso del presidente Thabo Mbeki, que cumplió y dimitió.



El partido puede revocar al jefe del estado forzándolo a renunciar, pero constitucionalmente éste no está obligado a obedecer.



En ese caso, Zuma podría ser destituido igualmente mediante una votación del Parlamento, pero esta debe ser adoptada por una mayoría absoluta de los 400 diputados que integran el pleno.



El ANC, en el poder desde el final del régimen del Apartheid en 1994, perturba actualmente el funcionamiento del Estado. Sudáfrica tendrá elecciones generales en 2019. Los seguidores de Zuma insisten para que finalice su segundo mandato.



En medio de la crisis, el Congreso de los Sindicatos (Cosatu) y el Partido Comunista de Sudáfrica, integrantes de la Alianza de Gobierno con el ANC, criticaron los reclamos de partidos opositores de disolver el parlamento y convocar a elecciones anticipadas.



El presidente de Alianza Democrática, el principal opositor del ANC, leyó ayer una declaración ante el parlamento en la que pide aplicar la sección 50 de la Constitución para disolver el órgano legislativo y expulsar a Zuma de la presidencia.