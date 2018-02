Elecciones en Italia: candidatos locales se lanzan a últimas dos semanas de campaña

El próximo domingo 4 de marzo los italianos renovarán la totalidad del Parlamento cuando elijan 630 bancas en la Cámara de Diputados y 315 en el Senado. Por fuera de Italia, la mirada estará puesta en los protagonistas locales. Como desde hace doce años, los ciudadanos italianos en el extranjero podrán elegir a 18 miembros del Parlamento que representarán a la Circunscripción del Exterior y que tendrán voz y voto dentro de ambas cámaras.



Tras los comicios de 2006, 2008 y 2013, esta será la cuarta elección en la que los ciudadanos en el exterior elegirán a sus representantes en Roma. En la sección electoral de América Meridional a la que pertenece la Argentina se elegirán cuatro diputados y dos senadores En la región hay más de 1.500.000 de ciudadanos italianos habilitados para votar y más de 800.000 residen en la Argentina. Sin embargo, los italianos en el extranjero no están obligados a votar.



Esta semana comenzarán a llegar las boletas para votar por correo, mientras que los sufragios se recibirán en las distintas sedes consulares hasta el 1º de marzo. En las papeletas locales habrá algunas caras conocidas para la comunidad como el actual diputado Ricardo Merlo (Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior - MAIE), Alberto Becchi (Partido Democrático - PD), Francesco Rotundo (Unione Tricolore America Latina - UNITAL) y Eugenio Sangregorio (Unione Sudamericana Emigrati Italiani - USEI).



Como en otras oportunidades, entre los candidatos locales para el Parlamento italiano habrá algunas sorpresas. Una de las presencias más inesperadas es la del popular cantante Piero De Benedictis, más conocido por su nombre de pila a secas, quien se postula como diputado del PD. Otro de los que se anotó para la carrera hacia Roma es Damián Loreti, abogado de larga trayectoria académica y que saltó a la fama como uno de los autores de la Ley de Medios impulsada por el kirchnerismo, quien será candidato a diputado por Liberi e Uguali (LeU).



La otra sorpresa para estas elecciones llega de la mano de Civica Popolare (CP) liderada por la actual diputada Renata Bueno. El novel partido incluyó en su nómina para el Senado a Rodolfo Barra, el exjuez de la Corte Suprema y exministro de Justicia de Carlos Menem que debió abandonar su cargo luego que se le imputaran simpatías con el nazismo.



En tanto, la coalición de derecha conformada por Forza Italia -el partido del ignifugo Silvio Berlusconi-, La Lega y Fratelli d'Italia llevará al platense Nicolás Moretti como principal candidato a diputado. El listado de partidos que competirán lo completa el Movimiento Cinco Estrellas (M5E) que en Italia es liderado por el histriónico comediante Giuseppe "Beppe" Grillo y que estas últimas semanas se convirtió en el partido con mayor intención de voto en la península.



• Los candidatos argentinos y sus propuestas



Ricardo Merlo es uno de los favoritos para los comicios italianos a escala regional y se presenta por cuarta vez consecutiva para ser representante extranjero en el Parlamento italiano. A diferencia de las elecciones anteriores, el referente de MAIE encabezará la lista de senadores y no la de diputados, banca que actualmente ocupa en Roma.



En diálogo con ámbito.com, el candidato anticipó que "el punto principal es arreglar la desastrosa organización que tiene la red consular italiana". Al respecto, el actual diputado italiano disparó contra los gobiernos que "nos han abandonado en la última década" por lo que sostuvo que "la única manera de cambiar es votando a partidos autónomos porque cuando vamos a Roma, no somos empleados de ningún partido".



El postulante del MAIE también puso el acento en la situación económica en la península al señalar que uno de los principales problemas de Italia está relacionado con el crecimiento. "En la última década la evolución del producto bruto interno arroja que el crecimiento es prácticamente cero y eso implica desocupación", apuntó.



Otro de los principales candidatos regionales es el marplatense Alberto Becchi. En lo que respecta a sus propuestas, el exsubsecretario de Producción de General Pueyrredón detalló a este medio que "estamos poniendo el acento en los jóvenes, la universidad y las empresas". Sobre el vínculo económico entre la Argentina e Italia, Becchi señaló que la "agenda entre ambos países ha cambiado" destacando que desde la asunción de Macri como Presidente "podemos mirarla desde otro punto de vista" porque "Italia ve en Argentina un país en el que puede complementarse".



En lo que supone un tiro por elevación hacia el MAIE, el candidato del PD señaló que "el italiano tiene que apoyar a un partido con alcance territorial" porque "tener atrás a un partido fuerte puede ser auspicioso para los años venideros".



Uno de los que debutará como candidato será Damián Loreti, reconocido abogado quien desde hace más de una década está vinculado con referentes de la izquierda italiana que formaron parte del PD y que ahora conforman LeU. En diálogo con este medio, el propio Loreti indicó: "Queremos que ser italiano o italiana sea algo más que tener el pasaporte para hacer un trámite". En ese contexto, el candidato a diputado para el parlamento anticipó que para eso "proponemos el fortalecimiento de lazos universitarios y del rol de la lengua italiana en los ámbitos educativos".



Al ser consultado por el alcance de la campaña electoral a los italianos en el extranjero, Loreti consideró que "hay muchísimos que nunca votaron porque ni al Estado italiano ni a los grandes partidos les ha interesado incluir a los nuevos italianos". En ese contexto, el referente de LeU llamó a "agrandar el círculo" para trabajar sobre las nuevas generaciones de ítalo sudamericanos".



Por lo pronto, los candidatos que sean elegidos el próximo 4 de marzo llevarán su voz hacia a Roma por cinco años. Pues durante su mandato podrían ser decisivos en alguna de las reñidas votaciones parlamentarias a las que Italia ya nos tiene acostumbrados.