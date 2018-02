A horas de que comience la negociación paritaria con los gremios docentes, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, arremetió contra los sindicatos que marcharán el próximo de febrero impulsados por el reclamo del líder camionero Hugo Moyano contra el Gobierno.



"La mayoría de los argentinos somos los que no convocamos a una marcha", disparó Vidal en un acto en Berisso en el que acompañó al presidente Mauricio Macri. Entre los gremios que participarán de la movilización está Suteba, que conduce Roberto Baradel.



"El país necesita que cada argentino ponga lo mejor de sí y crea en lo que es capaz de hacer, sin milagros, sino trabajando y haciendo su aporte cada día", agregó Macri tras recorrer el Centro de Investigación Aplicada para la Industria Energética (YTEC) en la localidad bonaerense de Berisso.



En ese marco, el Presidente indicó que "son muchos los proyectos que tenemos, son muchas las ganas que tenemos de salir adelante, y lo vamos a lograr así, creyendo en lo que somos capaces de hacer. No hay milagros, es el trabajo de todos los días".



El jefe de Estado se mostró con la gobernadora un día antes de que la Provincia arranque la negociación salarial con los gremios docentes que pretenden como piso una recomposición de 20% más cláusula gatillo. Pero desde el Ejecutivo bonaerense pretenden un máximo de 15% y sin el reajuste automático por inflación.



La diferencia entre los que pretenden unos y otros es de $ 12.500 millones, según los cálculos que hacen en la Provincia. Es que cada punto de aumento representa un desembolso de $ 2.500 millones.



Con esta negociación tanto la gestión nacional como la provincial buscan dar un mensaje que sirva como guía para el resto de las discusiones salariales con los gremios. En busca de que la inflación se mantenga dentro de la pauta para este año de 15% y para eso considera clave poner un corset a las negociaciones.



El gobierno bonaerense y los sindicatos docentes tendrán la primera reunión de la mesa paritaria 2018 este jueves, a las 17, en la sede del Ministerio de Economía en La Plata, según lo acordado la última semana. Sin embargo, no está confirmada aún la presencia de todos los representantes sindicales al encuentro.



En referencia al lugar que fue creado durante el gobierno anterior, el jefe de Estado afirmó que "las cosas que son buenas, no importa en qué gobierno se hayan hecho, lo importante es desarrollarlas" y destacó la necesidad de "formar a los chicos para esos trabajos que todavía no existen; acá va a salir trabajo del Siglo XXI".



YTEC es una empresa de tecnología creada en 2013 por YPF y CONICET, cuya misión es brindar soluciones tecnológicas al sector energético y formar especialistas para el desarrollo de la industria de la región.



Macri y Vidal estuvieron acompañados por el intendente local, Jorge Nedela; los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; y de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, entre otros.



Con el acto de esta mañana, el Presidente retomó su agenda oficial tras pasar cinco días de descanso y reuniones en la residencia de Chapadmalal, junto a la primera dama, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia.



"Nosotros necesitamos que cada argentino encuentre desde qué lugar va a hacer su aporte para que construyamos de una vez por todas esa Argentina que soñamos y que nos merecemos", aseveró el mandatario en su discurso de hoy.



"El trabajo de cientos de miles y millones de argentinos, que muchas veces no está en la tapa de los diarios y se levantan todos los días creyendo en lo que puede hacer, creyendo en lo que es capaz", afirmó, retomando palabras del discurso que pronunció previamente la gobernadora bonaerense.



Con 140 profesionales ya incorporados y más de 100 colaborando en sus proyectos en forma indirecta desde otras instituciones, YTEC se encuentra en plena expansión y consolidación de sus capacidades de investigación y desarrollo.



Según se informó, la empresa también trabaja en la generación de tecnologías para obtener una mayor producción en yacimientos maduros, la optimización de procesos petroquímicos y la generación de nuevos subproductos de alto valor y en el desarrollo de tecnologías que posibiliten un mejor aprovechamiento y cuidado de las energías renovables y el ambiente.