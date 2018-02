Escuela de policía de La Rioja pasará a la órbita de Educación y estará a cargo de una docente

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, informó que la escuela de cadetes de policía de la provincia estará a cargo de una civil y pasará a depender del ministerio de Educación provincial, luego de los acontecimientos que derivaron en el fallecimiento del aspirante a policía Emanuel Garay.



La escuela de cadetes pasará a "depender directamente del Ministerio de Educación y contará con una docente a su cargo", anunció el gobernador Casas. "A partir de ahora, -dijo el gobernador- pasará a la cartera de Educación y al frente estará la docente Hilda Lucero que va a estructurar con una comisión a cargo del ministro del área, las normativas y los planes para la futura formación de los cadetes de la escuela y para que los futuros policías de la provincia tengan una formación profesional y con un fuerte perfil humanitario".



"Queremos que sea una policía al servicio de la comunidad y donde la premisa sea fundamentalmente cuidar la vida de todos los ciudadanos" expresó. El gobernador agregó que el ingreso a partir de ahora "dependerá de todo lo que tenga que ver con la parte psicológica, psíquica y médica dependiendo del Ministerio de Salud".



También anunció la creación de "una comisión de seguimiento permanente junto con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia y algunas organizaciones no gubernamentales donde estén incluidos, entre otros, docentes, diputados y que esté abierto a un control permanente la formación de los futuros policías".



Casas acerca de la escuela de policía además afirmó que "permanecerá cerrada por 30 días hasta que se implemente su reestructuración" y aseguró que "esto que ocurrió no volverá a suceder nunca más".



El modelo que se implementará "es el que posee la provincia de San Luis donde también (la escuela de policía) depende de la cartera de Educación".



Al ser consultado si algunos sectores aprovecharon el hecho para hacer política, el gobernador afirmó que "este hecho no es para hacer política, debemos tener respeto por el dolor que está pasando esta familia; desde el gobierno que conduzco, vamos a tratar el tema con la máxima seriedad y responsabilidad que se merece". "Me comprometí con Roque Garay, el padre de Emanuel que se hará justicia y esto lo voy a cumplir, no quiero que se haga política con esto que nos pasó" aseguró finalmente.



Días atrás, tras conocerse los hechos, Casas anunció la remoción del secretario de Seguridad de la provincia, Luis Angulo, y del jefe de Policía, Luis Páez, y aseguró que hará "hasta lo imposible para llegar a fondo con los responsables" de la muerte del cadete Garay.