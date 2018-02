Imágenes de Venezuela, Boko Haram y Mosul, nominadas a mejor foto del año

La imagen de un manifestante venezolano envuelto en llamas durante una protesta de protesta en Caracas, del fotógrafo de la AFP Ronaldo Schemidt, es una de las nominadas a mejor foto del año del prestigioso certamen World Press Photo. Los otros cuatro finalistas son: Patrick Brown de Panos Pictures, por una fotografía de cuerpos de refugiados rohinyás ahogados; Adam Ferguson del New York Times con una sombría imagen de una de las víctimas de Boko Haram; el fotógrafo de Reuters Toby Melville por la foto de una transeúnte ayudando a una mujer herida tras el atentado en el puente de Westminster en Londres e Ivor Prickett, también de Panos Pictures, con dos imágenes de Mosul.

El vencedor será anunciado el 12 de abril. El premio galardona al fotógrafo que ha captado con "creatividad y talento visual (...) una imagen o acontecimiento de gran importancia periodística ocurrido el año pasado".

Schemidt, de 46 años, que dejó Venezuela hace 18 años y está radicado enMéxico, dijo a la AFP que era "muy importante" para él recibir este "reconocimiento". La nominación genera "emociones encontradas". "Por un lado, el profesional, por supuesto te genera satisfacción. Pero no dejas de sentir la otra parte, la preocupación de lo que sigue pasando allá (en Venezuela), que tienes los amigos y la familia ", asegura Schemidt.

En total 42 fotógrafos de 22 países han sido nominados en cada una de las ocho categorías premiadas. El vencedor de la foto del año del World Press Photo recibirá 10.000 euros (USD 12.400) en efectivo, además de material fotográfico. Más de 4.500 fotógrafos de 125 países propusieron 73.044 fotos, que han sido seleccionadas y evaluadas por un panel dirigido por Magdalena Herrera, directora de fotografía de Geo France.

El año pasado el premio a la mejor foto del año fue para el fotógrafo de Associated Press Burhan Ozbilici por su impactante imagen de un policía turco en el momento en que asesinaba a tiros al embajador ruso, durante una exposición en Ankara.