El dólar cotiza casi estable a $ 20,37 antes de que el BCRA defina la tasa de referencia

Tras el fin de semana largo por el feriado de Carnaval, el dólar cotiza casi estable a $ 20,37, un centavo más que el viernes pasado, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio que calcula ámbito.com.



Luego de tocar su récord intradiario de $ 20,50 el último viernes, el mercado recobraba algo de tranquilidad a la espera de la decisión que tomará más tarde el Banco Central respecto de la tasa de política monetaria, actualmente en el 27,25% anual.



Los analistas recomiendan dejarla sin cambios para evitar más presión sobre el dólar y la inflación. Pero la tasa de las Lebac cortas en el mercado secundario está en 26,50%.



En ese marco, el dólar mayorista sumaba cuatro centavos a $ 20,04, en una plaza sin intervención de la banca oficial, dijeron operadores. Recordemos que el último viernes el Banco Nación vendió cerca de u$s 400 millones para detener la escalada alcista de la divisa (ese día marcó un nivel máximo histórico de $ 20,30). En tanto, los futuros del dólar se ubican a $ 21,65 para la operatoria a finales de julio.



Por su parte, en la plaza paralela, el blue cede 16 centavos a $ 20,07, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanzó el viernes tres centavos a $ 20,03.



Durante la jornada se conoció que la inflación interanual llegó en enero pasado en Estados Unidos hasta el 2,1%, por encima del objetivo anual del 2% que busca la Reserva Federal (Fed).



Los datos de la inflación generaron nerviosismo en los mercados mundiales por cuanto pueden conducir a que la Fed, que había previsto aumentar las tasas de interés tres veces este año, pueda hacerlo en más ocasiones, en momentos en que el mercado laboral se mantiene sólido.



La expectativa de la Fed es aumentar las tasas de interés el mes que viene pero ahora con la inflación en el horizonte luego de una larga ausencia, analistas creen que la entidad podría disponer a lo largo del año cuatro aumentos.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 22 millones hasta los u$s 62.587 millones.