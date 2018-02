Independiente busca dar el primer paso para seguir extendiendo su rico historial internacional

Independiente recibirá a Gremio de Porto Alegre en el partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana, que dirimen el campeón de la Copa Sudamericana 2017 con el campeón de la Copa Libertadores del último año.



El "Rojo" será local ante Gremio de Brasil en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, a partir de las 21, con el arbitraje del ecuatoriano Robby Zambrano. La revancha se jugará el miércoles 21 en Porto Alegre.



Para Independiente, una victoria en esta final representaría la obtención del 18vo. título internacional en la historia del equipo argentino, apodado como el "Rey de Copas", y la segunda Recopa Sudamericana luego de la que ganó en 1995 ante Vélez Sársfield.



Gremio también tiene en sus vitrinas una Recopa Sudamericana, la de 1996, en cuya final venció justamente a Independiente. El equipo de Avellaneda también fue finalista en 2011, cuando perdió con Internacional de Brasil.



Para la primera final, el técnico Ariel Holan apostaría al uruguayo Gastón Silva para el lateral izquierdo, en lugar de Juan Sánchez Miño, y en el ataque a Leandro Fernández, quien le habría ganado la pulseada a Jonathan Menéndez en la última práctica, para acompañar a Emmanuel Gigliotti y Martín Benítez.



Por el lado de Gremio, el técnico Renato Gaúcho no podrá contar con dos de sus habituales titulares y figuras: el mediocampista Arthur, pretendido por el Barcelona, quien arrastra una molestia en su tobillo izquierdo, ni con el marcador de punta Madson, quien quedó descartado por una ligera contractura muscular que recrudeció en el entrenamiento del domingo último.



Leo Moura se perfila para ser el lateral por el costado derecho de Gremio, un equipo bastante distinto al que salió campeón de la Libertadores al ganarle la final a Lanús (por caso no está más el argentino Lucas Barrios, su goleador, que se fue a Argentinos Juniors). Sin Arthur ni Madson, el entrenador Gaúcho apostará a una superpoblación en la zona central, con cinco jugadores.



En esta final de la Recopa Sudamericana no correrá la regla del gol de visitante y habrá VAR. Si en el tiempo global quedan empatados, habrá alargue, donde los técnicos podrán realizar un cuarto cambio. Si sigue el empate global finalizado el tiempo extra, la final se definirá por penales.