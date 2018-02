Real Madrid recuperó la mística y dio vuelta un duro partido frente al PSG

Real Madrid de España, con dos goles del astro portugués Cristiano Ronaldo, derrotó como local a París Saint Germain de Francia por 3 a 1, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.



El equipo madrileño dio vuelta el resultado con los goles de Ronaldo (PT 45m -de penal- y ST 38m) y brasileño Marcelo (ST 41m), mientras que el galo Adrien Rabiot (PT 33m) abrió el marcador para los visitantes.



Giovani Lo Celso fue titular para PSG (salió a falta de cinco minutos, reemplazado por el alemán Draxler) y cometió la infracción en el área al alemán Tony Kroos que luego derivó en la ejecución de penal de Ronaldo.



Ángel Di María y Javier Pastore integraron el banco de los suplentes para el equipo parisino, pero no disputaron minuto alguno.



Ronaldo, ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, alcanzó los 101 goles para Real Madrid en el máximo certamen a nivel de clubes europeos sobre 95 partidos.



A su vez, la estrella del seleccionado portugués anotó su undécimo tanto en la competición y por séptima edición consecutiva marca esa cantidad o más.



Cristiano es el máximo artillero de la Liga de Campeones con 118 goles entre Manchester United de Inglaterra y Real Madrid, seguido del astro Lionel Messi con 97 para Barcelona.



Real Madrid, vigente bicampeón y máximo ganador del certamen con 12 campeonatos, hizo valer su historia y por el momento disipó la crisis futbolística, con el cuarto puesto en la liga española y la eliminación en Copa del Rey, que puso en jaque a su entrenador, el francés Zinedine Zidane.



París Saint Germain puso en aprietos en varias ocasiones a Real Madrid, pero no concretó las ocasiones que sí aprovechó su rival en los últimos minutos del partido.



El equipo de Zidane corrigió errores defensivos ocasiones en la primera parte y con oficio, más la jerarquía de sus individualidades, revirtió el resultado a su favor.



El brasileño Neymar no gravitó y su actuación estuvo lejos de la expectativa generada. El ex Barcelona buscará el desquite mientras continúan los rumores sobre su supuesto arribo a Real Madrid para la próxima temporada.



Por su parte, Liverpool de Inglaterra goleó a Porto de Portugal como visitante por 5 a 0 y quedó muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.



Los goles del club inglés fueron convertidos del senegalés Sadio Mané (PT 25m, ST 8 y 40m), el egipcio Mohamed Salah (PT 29m) y el brasileño Roberto Firmino (ST 25m).



Liverpool, ganador de la Liga de Campeones en cinco ocasiones, fue implacable ante Porto apoyado en el buen momento de sus delanteros y las fallas defensivas de su adversario.



La revancha de ambos partidos se llevarán a cabo el martes 6 de marzo.



La jornada de los partidos de ida de los octavos de final continuarán de la siguiente manera: Chelsea de Inglaterra-Barcelona de España y Bayern Munich de Alemania-Besiktas de Turquía (20 de febrero); Sevilla de España-Manchester United de Inglaterra y Shakhtar de Ucrania-Roma de Italia (21 de febrero).



La final de la Liga de Campeones 2017/2018 se disputará el 26 de mayo en el estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.