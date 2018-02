Renunció el presidente de Sudáfrica tras presión de su propio partido

El presidente sudafricano, Jacob Zuma, anunció su dimisión inmediata este miércoles, después de que su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC) lo amenazara con destituirlo con una moción de censura.



Zuma, debilitado por un escándalo de desvío de fondos públicos, anunció en un discurso televisado a la nación que había llegado "a la decisión de dimitir como presidente de la República a efectos inmediatos, aunque estoy en desacuerdo con la dirección de mi organización".



"Debo aceptar que mi partido y mis compatriotas quieren que me vaya" dijo Zuma.



Con el país pendiente de que Zuma aclarara su futuro, la policía allanó el miércoles en la mañana la casa en Johannesburgo de la polémica familia Gupta, en el centro de los escándalos que involucran al presidente.

Sudafricanos festejan en un bar la renuncia de Zuma.



El operativo se realizó en el marco de las investigaciones sobre el supuesto tráfico de influencias y desvío de fondos públicos de un grupo de empresarios muy cercanos al presidente Zuma.



Después de varias semanas de fallidas negociaciones con Zuma, que hundieron al país en una importante crisis política, la dirección del ANC decidió el martes exigirle que deje el poder lo antes posible.



El Comité Ejecutivo del partido oficialista (NEC) "decidió (...) sacar al compañero Jacob Zuma", anunció el secretario general del partido Ace Magashule, horas después de una reunión maratónica que reflejó las divisiones al interior del ANC.



Cyril Ramaphosa, que asumió en diciembre el liderazgo del ANC, buscaba la salida de Zuma, salpicado en varios casos de corrupción, con el fin de evitar una catástrofe electoral en las elecciones generales de 2019.



En principio, el mandatario sudafricano no tenía ninguna obligación constitucional de respetar la decisión del NEC. Pero, al negarse a acatar la orden de su partido, la ANC podía presentar una moción de censura ante el Parlamento.



Jacob Zuma se había mantenido en silencio desde hacía varios días.



El miércoles indicó a la televisión pública: "es muy injusto que este tema se plantee permanentemente".



"¿Qué hice? Nadie me puede dar razones", agregó en referencia al pedido de renuncia del NEC de su partido.



El lunes en la noche se mantuvo en su postura negado a dimitir, cuando Cyril Ramaphosa fue personalmente a su residencia en Pretoria para rogarle que renunciara como la salida más digna.



La oposición, que reclamó la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas, consideró el episodio del lunes de Ramaphosa como una prueba de debilidad del máximo líder del ANC.



"El hecho es que Jacob Zuma sigue siendo presidente y tiene el poder", lamentó el jefe de la opositora Alianza Democrática (DA), Mmusi Maimane. "La única forma de apartarlo es votando en el parlamento una moción de censura", insistió.



EL ANC es el partido que ha estado en el poder de Sudáfrica desde el fin del apartheid en 1994. Pero en los últimos años ha perdido popularidad al verse salpicado de varios escándalos de corrupción, mientras el país resiente una desaceleración económica.