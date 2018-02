En 2017 viajaron en avión al exterior casi el doble de turistas de los que ingresaron al país

Los pasajeros que viajaron en avión al exterior casi duplicaron a los que ingresaron al país por esa vía el año pasado, cuando salieron 4,5 millones de residentes y entraron 2,6 millones de no residentes, de acuerdo con el informe de estadísticas de Turismo Internacional difundido por el INDEC.



Las salidas de enero a diciembre de 2017 registraron el movimiento de 4,5 millones de turistas residentes, lo que representó un incremento interanual de 17,7 por ciento; en tanto que ingresaron a la Argentina 2,6 millones de turistas no residentes, con lo que el aumento fue de 7,4 por ciento en la comparación con el acumulado de 2016.



Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque concentraron casi el 90 por ciento promedio del movimiento, con un incremento interanual del 11,6 por ciento para las salidas y del 4,3 por ciento para los ingresos.



Así se desprende tras conocerse la medición de diciembre con 323.200 turistas que viajaron al exterior, un aumento del 13,9 por ciento en comparación con el mismo mes de 2016, mientras que ingresaron en ese mes 259.900 turistas, lo que representó un incremento de 9,9 por ciento.



En diciembre, el turismo receptivo provino principalmente de Europa (23,8 por ciento), Brasil (21,6 por ciento) y el grupo de países denominado resto de América (19,1 por ciento), en tanto que los viajeros locales eligieron como destino central a Brasil (27,5 por ciento), Estados Unidos y Canadá (20,9 por ciento) y Resto de América (17,2 por ciento).



La estadía promedio de los turistas no residentes alcanzó un promedio de 16,2 noches y las pernoctaciones sumaron 3.833,7 noches, 6,5 por ciento mayor con respecto a diciembre de 2016.



En cambio, la estadía promedio del turismo emisivo fue de 16,1 noches, predominando las estadías en Europa, Estados Unidos y Canadá. Las pernoctaciones en el último mes del año pasado sumaron 4.132 noches, 26,3 por ciento mayor que el mismo período del año anterior.