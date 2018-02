La mujer de Di María cargó contra el entrenador del PSG por dejar a su esposo en el banco ante Real Madrid

A veces, a las esposas de los jugadores les cuesta contenerse cuando creen que se está cometiendo una injusticia contra sus maridos. Uno de los casos es el de Jorgelina Cardoso, mujer de Ángel Di María, que no tiene prurito de publicar lo que piensa en Instagram.



Di María vio los 90 minutos de la derrota del París Saint Germain ante el Real Madrid por 3 a 1 desde el banco de suplentes, algo que sacó de las casillas a su esposa. Es por ello que Jorgelina subió a su cuenta de Instagram un duro mensaje contra el entrenador Unai Emery: "Tu esfuerzo + tu trabajo extra + tus goles + tus asistencias + tu mejor momento = BANCO. Pero las que no entendemos nada de fútbol somos las mujeres...".



Sin embargo, Jorgelina no fue la única que cargó con el entrenador. Belle Silva, la esposa de Thiago Silva, también utilizó las redes sociales para descargarse porque su marido no jugó un solo segundo: "Táctica, táctica, táctica... qué táctica?".