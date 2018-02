Efecto BCRA: el dólar cayó 21 ctvs. a $ 20,03, su mayor baja en 5 semanas

El dólar cedió 21 centavos este jueves a $ 20,03 en bancos y agencias de la city porteña, su mayor caída en cinco semanas, según el promedio que calculó ámbito.com en medio de una desdolarización de portafolios tras la decisión del Banco Central de mantener estable la tasa de política monetaria.



De esta manera, el billete retrocedió 33 centavos en esas últimas dos jornadas, desde su máximo histórico de $ 20,36 registrado el viernes pasado.



Fue en línea con el divisa mayorista, que cedió 24 centavos a $ 19,69 debido a que bancos, empresas e inversores desarmaron posiciones dolarizadas en busca de mejores rendimientos en activos en pesos.



El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar a $ 19,66 vendedor para la transferencia y el billete a $ 19,95 vendedor.



Los máximos de la sesión se anotaron con las primeras operaciones pactadas en los $ 19,87, cinco centavos debajo del cierre previo. Luego, la oferta fue dominando en forma paulatina el desarrollo de las operaciones forzando bajas de los precios, con una velocidad que se incrementó en la última media hora del día.



Los ingresos desde el exterior barrieron con las posturas de compra e hicieron que el tipo de cambio perforara la barrera de los $ 19,70, con mínimos que tocaron los $ 19,675 a poco de que terminara la rueda. En este contexto, el volumen total operado fue de u$s 779 millones.



"La decisión oficial de mantener sin cambios la tasa de referencia en el mercado, sumada a una mayor dosis de tranquilidad proveniente de los mercados externos, generaron un clima propicio para estimular el ingreso desde el exterior y el desarme de posiciones dolarizadas", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Agregaron que "el cambio de expectativas desarticuló la incipiente presión sobre el dólar y alejó algo su cotización de los máximos históricos, una circunstancia que habrá que seguir con atención en lo que resta de febrero".



Cabe recordar que el banco central (BCRA) mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia en 27,25%, en línea con lo esperado por el mercado.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó en alza a un promedio del 27,5% TNA, llegándose a operar al 28% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 233 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes próximo debido al feriado del lunes en EEUU.



Asimismo, las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 34 días a 27,15% TNA, y la de 243 días al 25,40% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 797 millones, más del 30 % se operó a fin de febrero a $ 19,835 con una tasa implícita de 25% TNA y el plazo más largo fue septiembre, que cerró a $ 22,25 a una tasa del 21,2% TNA.



A su vez, en la plaza paralela, el blue perdió ocho centavos a $ 20,12, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó 12 centavos a $ 20,03.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 209 millones hasta los u$s 62.456 millones.