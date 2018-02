Centurión confesó que no entendió el mundo Boca y habló de su distanciamiento con Tevez

El volante de Racing, Ricardo Centurión, habló de su paso por Boca y lo que significó. Además, habló de la distancia que tiene con Carlos Tevez, con quien fue muy unido en su etapa en el club de la Ribera.



"El que jugó en Boca sabe lo que se vive, yo las pasé ahí. Hay muchos partidarios que están esperando que falle alguno. El mundo Boca es terrible. No lo entendí o no lo quise ver", manifestó Centurión en diálogo con radio Mitre.



Luego, se refirió a su relación con Tevez: "Con él no hablé más, si con (Cristian) Pavón, (Dario) Benedetto, (Fernando) Gago, Pablo Pérez que tengo relación con ellos". Además, destacó a Guillermo Barros Schelotto: "significa mucho en mi carrera, estoy en deuda con él. Tengo debilidad por él, Gustavo y todo su cuerpo técnico".



Para cerrar el tema Boca, Centurión habló de su relación con el mandatario Daniel Angelici: "Es un tema terminado, las diferencias que hubo en su momento quedaron de lados, si nos vemos nos saludaremos".



Cambiando de tema, habló de su infancia y realizó una fuerte confesión: "Yo también tuve la opción de agarrar la droga y el choreo, pero opté por el camino del deporte. Mi vieja estaba internada en un hotel doce horas para traer el pan a mi casa, yo no quería fallarle".



"Villa Luján es muy importante para mí, nunca me voy a olvidar de donde salí, yo ya no puedo ir más. Hay muchas cosas en el barrio que no se ven, es un hueco que si no salís de ahí te vas perdiendo", cerró.