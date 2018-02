Citan otra vez a peritos que hicieron la autopsia de Débora Pérez Volpin

Los peritos que hicieron la autopsia de Débora Pérez Volpin fueron citados para este viernes por los especialistas que llevarán adelante el estudio sobre los tejidos extraídos al cuerpo de la periodista y legisladora porteña para explicarles la forma en que se harán los análisis, informó un allegado a la causa.



"Hubo un mal entendido en que mañana ya estaría el resultado de la histopatología de los tejidos y esto no es así. Lo que sucederá mañana es un nuevo encuentro entre los peritos que intervinieron en la autopsia con los especialistas que realizarán el estudio microscópico", señaló la fuente.



Precisó que la autopsia "se compone de la inspección ocular, macroscópica, cuyas primeras conclusiones ya fueron difundidas, y una parte microscópica que contiene el estudio de los tejidos (histopatología), análisis bioquímicos y toxicológicos".



Pérez Volpin falleció a comienzos de mes, cuando se le hacía una endoscopía en el estómago en el sanatorio La Trinidad de Buenos Aires, al que la periodista había acudido a causa de un dolor abdominal.



Por la falta de las conclusiones finales de la autopsia, que se sabrán cuando se terminen todos los estudios, la Justicia no ha comenzado a citar a quienes intervinieron en la endoscopía, dado que no se puede determinar si las declaraciones serán en calidad de testigos o de imputados.



El 5 de febrero, Pérez Volpin se presentó en La Trinidad porque tenía un dolor abdominal y luego de estudios previos se le indicó una endoscopía para el día siguiente, por lo que permaneció internada.



Durante el procedimiento, la periodista y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires se descompensó y no pudo ser reanimada, por lo que murió a las 18.15 del 6 de febrero. La explicación de la clínica sobre lo sucedido no conformó a la familia de la periodista que inició una causa judicial que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 57.



Los días siguientes al deceso se realizaron dos allanamientos de la clínica, en los que se secuestró, además de la historia clínica, el endoscopio con el que se realizó el estudio completo con el procesador, CPU y dos sondas, y se pudo determinar que el procedimiento no había sido grabado.



Además se retiró información digital e impresa del resonador magnético y tomografía, información del equipo anestésico e información general de estudios realizados a la paciente como ser análisis de sangre y electrocardiogramas.