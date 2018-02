Volver a clases, más caro: estiman que la canasta escolar aumentó un 24% este año

La canasta escolar registró este año un incremento de 23,7% frente a 2017 y su precio total se ubicó casi en $ 2.700, lo cual puede variar según la marca y modelo de guardapolvos y zapatillas, según un informe de la asociación Consumidores Libres.



El estudio de la organización comprende 37 productos de librería y cuatro artículos de indumentaria escolar. Y estima que el precio total para este año se ubicó en torno a los $ 2.696,7, lo cual puede variar según la marca y modelo de guardapolvos y zapatillas.



Según el listado difundido por la asociación, la cinta adhesiva de 30 metros tiene un valor de $ 15 y un ajuste de 50%, mientras que los lápices económicos de colores madera por 12 unidades sufrieron esa misma variación, al costar $ 60. Luego se ubicó la goma para tinta y lápiz, al valer $ 11 y registrar un aumento de $46,67; junto al repuesto de 96 hojas económico con un precio de $ 28,20 y un ajuste de 46,11%.



Respecto de las mochilas, el relevamiento refleja que hay diferentes diseños, medidas y calidades, cuyos valores oscilan entre los $ 200 y $ 1.500. Por su parte, el compás metálico sufrió un aumento de 42,86% con un precio de $ 65 y, con ese mismo encarecimiento, el papel glasé de 10 hojas comunes tuvo un valor de $ 5.



Dentro de la lista de artículos con más subas se ubicaron también el cuaderno universitario con 80 hojas y la tempera, cuyos precios avanzaron 38,89% con un precio de $ 50 y $ 25, respectivamente. En tanto, la caja de seis lápices económicos tuvo un ajuste de 37%, al costar $ 27,4.



Asimismo, sobre la indumentaria escolar el estudio resaltó que según la marca, un guardapolvo recto puede valer entre $370 y $400, mientras el incremento es de entre un 25 y un 27,59%. En el caso de las zapatillas blancas de lona, calculó que el precio se encuentra entre los $320 y $380, con una suba que oscila entre el 18,52% y 18,75%.



En diálogo con ámbito.com, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, sostuvo que la suba de la canasta escolar "ha acompañado al proceso inflacionario del año 2017 que fue de un 25%". "Ha acompañado ese proceso inflacionario que se produjo tanto en el aumento en la mano de obra como en los elementos de los materiales que se utilizaron para la fabricación de estos artículos", agregó.



Consultado sobre la existencia de descuentos en los artículos de la canasta escolar, Polino dijo que "este año no salió hasta ahora ningún listado de precios cuidados para artículos escolares" al tiempo que remarcó: "No hay ninguna medida del Gobierno para morigerar la suba". En ese sentido, explicó que desde la asociación de consumidores que conduce, todos los años reclaman para que se tomen medidas.



"Desde Consumidores Libres estamos reclamando que se cumpla la ley de Educación. La ley 26.206, en el artículo 90, dice que el Ministerio de Educación promoverá la creación de cooperativas y mutuales escolares", sostuvo el exdiputado.



Y agregó: "¿Cuáles serían las ventajas de cumplir con lo que establece este artículo? Que las autoridades educativas promoverían en las escuelas, cooperativas que estarían formadas por los propios alumnos y orientadas por la autoridad educativa. Esto traería beneficios. Abarataría el precio de los artículos porque no es lo mismo que vayan los padres a comprarlos por separado, a que vaya la cooperativa y compre por mayor. Eso abarataría el precio de los artículos".



Por último, Polino afirmó que "el cooperativismo constituye una herramienta pedagógica para formar a la niñez y a la juventud argentina en la práctica de nuevos valores y nuevos comportamientos auténticamente democráticos y solidarios".