Luchadora transexual de MMA peleará contra un hombre en una velada histórica

La luchadora transexual de MMA, Anne Veriato, hará historia el próximo 10 de marzo cuando enfrente a un hombre en el "Mr. Cage 34". Su rival será contra Railson Paixao, en una pelea cerrada en 52,1 kilos.



Veriato lleva 7 años luchando contra hombre en jiu-jitsu, pero nunca lo hizo en MMA. Varias veces tuvo que mostrar su documento para poder luchar y ahora tendrá la oportunidad de enfrentar a varios perjuicios: "Muchas personas me apoyan desde que conocen mi historia... pero algunos todavía no me respetan".



La luchadora brasileña de 21 años jamás peleó contra mujeres ya que considera que no sería una pelea equitativa: "Jamás se me pasó por la cabeza pelear contra mujeres, porque creo que soy demasiado buena... Creo que no sería justo que combatiese contra mujeres".