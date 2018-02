Tundis: "El panorama de los jubilados es pésimo"

Luego de que el Gobierno nacional oficializara el primero de los cuatro aumentos previstos en el año para los jubilados que a partir de marzo será de 5,71% -correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria que se votó a fines del año pasado- la diputada nacional, Mirta Tundis, afirmó que "el panorama de los jubilados es pésimo" al tiempo que alertó por la inflación.



"La ley dice que en marzo se aplicará este primer aumento que tiene que ver con la variación de salario e inflación del año pasado. En el mes de junio se aplicará el segundo aumento correspondiente a los meses restantes del año pasado y después se verá el tercer aumento con la inflación de este año que es alta porque el gobierno no la puede manejar", sostuvo Tundis en declaraciones a radio El Mundo. En ese sentido, agregó: "Por eso decíamos que la gente iba a perder; algo se va a recuperar pero no todo".



Para la especialista es temas previsionales, el panorama de los jubilados "es pésimo" ya que "a todos los aumentos, hay que sumarle que muchos jubilados tienen a su cuidado a los nietos".



"No es fácil la economía de los jubilados. Este año, económicamente, vamos a estar peor y con el agravante de todos los aumentos que se han implementado", consideró la diputada nacional del Frente Renovador.