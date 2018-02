Para disfrutar: esta tarde se verá un eclipse parcial de sol desde distintos puntos del país

Los argentinos pudieron disfrutar esta tarde de un eclipse solar, aunque en esta ocasión el fenómeno astronómico fue parcial y, según el lugar desde donde se lo observara, pudo verse con más del 30 por ciento del disco del astro tapado.



El eclipse fue visible desde las 18.36 en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero el momento en el que mayor superficie del astro quedó cubierta fue a las 19.12, cuando la Luna tapó cerca del 17 por ciento del Sol.



Turistas y puntanos se hicieron presente en el parque astronómico de La Punta, provincia de San Luis, para apreciar el fenómeno a través de varios telescopios solares que se colocaron especialmente para el eclipse.



La actividad comenzó alrededor de las 18 y durará hasta las 23 horas, donde cientos de personas tuvieron la oportunidad de poder apreciar el fenómeno astronómico que se vivió con mucha emoción cuando el astro mayor se cubrió un 10 por ciento de su total, alrededor de las 19:16 horas.



"Es mi primera vez en el parque, somos de San Juan y estamos de vacaciones. Nos enteramos de la actividad y la verdad es que es emocionante poder apreciar estos fenómenos, nunca había visto un eclipse solar y menos a través de un telescopio" expresó Florencia, una adolescente que se encontraba con su familia en el parque.



"Es una experiencia única y sobre todo cuando ocurre un eclipse solar ya que no hay muchos, había tenido la oportunidad de ver un eclipse de luna hace unos meses en el parque por eso decidí volver ya que es más entretenido y aprendes mucho con la explicación los guías", dijo, Facundo Fernández, vecino de la zona.



Además de apreciar el evento astronómico, los visitantes pudieron disfrutar las diferentes atracciones del parque, como talleres de astronomía, las funciones temáticas del planetario y charlas a cargo de astrónomos y juego para los más chicos.



Vecinos de la ciudad fueguina de Río Grande se reunieron esta tarde para observar el eclipse parcial de sol, en una actividad organizada por la Estación Astronómica Río Grande (EARG) dependiente del CONICET y del Municipio local.



Los vecinos se valieron de máscaras de soldar utilizadas como filtros y contaron con el asesoramiento de especialistas que brindaron una charla introductoria y contestaron preguntas de los concurrentes.



"Unos minutos antes de las 18 el cielo se despejó parcialmente y la gente pudo observar el fenómeno sin inconvenientes", explicó a Télam el encargado del organismo, José Luis Hormaechea.



"En medio de las nubes apareció el disco solar, ya mordido por una sombra en el sector superior izquierdo. Las personas disfrutaron mucho la experiencia que realizamos en la entrada al edificio", describió Hormaechea.



El especialista explicó que la estación proveyó a los concurrentes de vidrios de soldadoras con los valores necesarios para poder observar el eclipse sin riesgos para la vista, aunque "algunos se trajeron sus propios vidrios y nosotros solo verificamos que fuesen los adecuados", relató.



"La verdad que fue algo maravilloso. Yo había observado un eclipse de luna pero nunca de sol. Tenía mucha curiosidad y pudimos verlo sin problemas", le contó a Télam Mirta, una mujer que asistió al evento en compañía de una niña.



"A ella también le encantó. Empezó tímidamente a mirarlo y después no le quería prestar el filtro a nadie para seguir observando", añadió la vecina de Río Grande.



Por su parte en la ciudad de Ushuaia, otro de los lugares señalados como favorables para divisar el fenómeno, no hubo convocatorias especiales pero sí muchos interesados que siguieron el eclipse desde las puertas de sus casas, si bien el cielo también se encontraba parcialmente nublado y hubo que esperar momentos específicos para abocarse a la observación.



"Aquí por suerte se vio clarísimo. Justo cuando terminábamos la charla explicativa nos avisaron que el cielo se despejaba y así se mantuvo después. Fue un gran espectáculo", destacó el encargado de la EARG.