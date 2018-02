A una semana del 21-F, desde el Gobierno refuerzan críticas hacia Moyano

En la cuenta hacia la marcha que organiza Hugo Moyano para el 21 de febrero, varios miembros del Gobierno y el oficialismo salieron a criticar al camionero, quien además días tras días va perdiendo gremios que adhieran a su movilización contra la política económica.



Moyano no solo no contará con el respaldo de la mayor parte de la CGT, sino que tampoco lo hará el gastronómico Luis Barrionuevo, ni los gremios del transporte.



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que "la mayoría" de los sindicatos "no tiene ánimo de confrontar con el Gobierno", al referirse a la marcha del miércoles.



"Lo que está ocurriendo con el mundo sindical es que la mayoría no tiene ánimo de confrontar con el Gobierno, sino de trabajar juntos para generar más trabajo. En eso, claramente, somos socios con la mayoría de los representantes del sindicalismo en la Argentina", afirmó Frigerio antes del acto por el 69° aniversario de la Dirección Nacional de Migraciones, que encabezó esta mañana, y en el que anunció una flexibilización de plazos para que los venezolanos que quieran radicarse en el país presenten la documentación necesaria.



Para el titular de la cartera de Interior, "en esta nueva Argentina hay que entender que todos somos iguales ante la ley". Y subrayó: "Todos tenemos que rendir cuentas a la Justicia. Si la Justicia así lo dispone, no importa si es el Presidente, si es Moyano, o cualquier otro ciudadano".



Por su parte, la vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó que hay sindicalistas que quieren "una Argentina del pasado, que no funcionó y dejó 30 por ciento de pobreza",



Michetti, que llegó a la ciudad balnearia para sumarse al retiro de trabajo que mantendrá desde mañana el Poder Ejecutivo nacional en Chapadmalal, destacó que "hay muchos sindicatos que se han plegado a los diálogos de la competitividad y de la productividad del país".



Las declaraciones de Michetti se suman a las realizadas por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en las que sostuvo que "la mayoría de los argentinos y bonaerenses no convocan a ninguna marcha ni salen en la tapa de los diarios", sino que "se levantan todos los días y apuestan a dar lo mejor de sí mismos".



Vidal hizo estas declaraciones luego de acompañar al presidente Mauricio Macri en una recorrida por un centro de investigación para la industria energética en la localidad bonaerense de Berisso.



En tanto, el senador nacional de Cambiemos, Humberto Schiavoni, declaró que Moyano "ha quedado absolutamente aislado del resto de los integrantes de la CGT".



"No se trata de una marcha sindical sino de una marcha de características netamente políticas y con connotaciones personales", dijo a Télam Radio el presidente del PRO a nivel nacional.

Schiavoni también declaró que se debe "descartar de plano que exista una persecución política" contra Moyano, y aseguró que "nunca se ha usado el poder del Estado para perseguir a nadie", sino "todo lo contrario".



Rechazó así lo que calificó como "un intento" de parte del sindicalista camionero de "utilizar como excusa" una movilización gremial "para esta pelea política y personal" que -a criterio de Schiavoni- mantiene con el Poder Ejecutivo.



Para el senador, los reclamos de Moyano no están vinculados con "un problema sindical propiamente dicho" sino a "una cuestión que atañe básicamente al gremio de Moyano y a él, que ha quedado absolutamente aislado del resto de los integrantes de la CGT".



Otro que opinó fue el diputado Mario Negri (UCR) quien consideró que Moyano debería haberse movilizado a Tribunales, le pidió "desdramatizar" su situación judicial y le señaló que si maneja dineros públicos no tiene nada de malo que lo auditen.