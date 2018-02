Amor austero: las ventas por San Valentín cayeron un 2%

La celebración de San Valentín, el Día de los Enamorados, movilizó a 1,3 millones de personas que gastaron $ 645 millones este año, un 2% menos que el año pasado, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Si bien existió casi la misma cantidad de festejantes que en 2017, se registraron menos niveles de consumo, estimándose que muchas personas festejaron el fin de semana largo.



"Este año, al caer tan cerca del feriado, la fecha perdió adeptos para celebrar en el día oficial; sin embargo, San Valentín es un día comercial que sigue cobrando relevancia", dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME.



Se estima que 1.290.000 personas habrían festejado el miércoles 14, un 2,1% más que el año pasado, generando un gasto total de $ 645 millones sólo por los regalos realizados entre parejas y enamorados, precisó el informe de la entidad.



Según los comercios consultados, las ventas de bienes y servicios vinculados a esa festividad (medidas en cantidades) cayeron 2% frente a San Valentín 2017, indicó el informe.



De acuerdo con los relevamientos realizados por CAME entre 450 comercios del país y por Focus Market entre 2.842 consumidores, el gasto por persona rondó los $ 500, un 11,1% por encima de San Valentín 2017.



No obstante, si bien el gasto total fue 13,5% mayor al del año pasado ($ 645 millones en 2018 contra $ 568,3 millones en 2017), si se quita el efecto inflacionario de un 25% anual aproximadamente a febrero, el consumo habría caído este año 9,2% a precios constantes frente a la misma fecha del año pasado, señaló la entidad.



Por último, señala el informe que Internet fue un gran captador del consumo del Día de los Enamorados este año y canalizó el 32% de las ventas, según la encuesta de Focus Market, mientras que otro 32% se realizó en comercios de centros comerciales y barrios.