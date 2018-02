Mayer-Fognini, el duelo más atractivo de la cuarta jornada del Argentina Open

El correntino Leonardo Mayer se medirá con el italiano Fabio Fognini en el partido de octavos de final del Argentina Open que cerrará la cuarta jornada del torneo que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Otro argentino, Federico Delbonis, enfrentará por la tarde al portugués Gastao Elias en otro atractivo partido que propone el programa de octavos de final.



La programación completa es la siguiente:



CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS



A las 14:

Guillermo García López (España) vs. Pablo Carreño Busta (España)



a continuación:

Federico Delbonis (Argentina) vs. Gastao Elias (Portugal)



No antes de las 18.45:

Gael Monfils (Francia) vs. Dusan Lajovic (Serbia)



a continuación:

Leonardo Mayer (Argentina) vs. Fabio Fognini (Italia)



CANCHA 2



A las 16.30:

David Marrero (España) y Fernando Verdasco (España) vs. Diego Schwartzman (Argentina) y Dominic Thiem (Austria)



a continuación:

Juan Sebastián Cabal (Colombia) y Robert Farah (Colombia) vs. Pablo Carreño Busta (España) y Pablo Cuevas (Uruguay).



a continuación:

Hans Podlipnik Castillo (Chile) y Andrei Vasilevski (Belarús) vs. Andrés Molteni (Argentina) y Horacio Zeballos (Argentina).