Baradel insiste con la cláusula gatillo

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, cuestionó la propuesta del Gobierno bonaerense e insistió en la necesidad de la cláusula gatillo. Este jueves, representantes de la gestión de María Eugenia Vidal ofrecieron en la primera reunión paritaria del año, un aumento salarial del 15% en cuotas sin cláusula gatillo. Los sindicatos docentes ya rechazaron la propuesta y pidieron otra reunión "urgente" para seguir negociando, cuando restan 20 días para el inicio de las clases.



"Queremos la cláusula gatillo y una expectativa inflacionaria más real. Esta propuesta está pensada para que perdamos poder adquisitivo, sino, no se entiende", sostuvo Baradel a Radio El Mundo.



El gremialista se quejó por la demora de la convocatoria y aseguró que "la responsable de todo esto es la gobernadora Vidal que no nos convocó en diciembre, ni en enero ni durante los primeros días de febrero. En enero no hubo ninguna reunión técnica, mienten los que dicen que sí". En la misma línea, añadió: "Intentan imponer una pauta a la baja y responsabilizarnos a nosotros por el conflicto".



La gestión de Vidal también propuso un reconocimiento extraordinario por única vez de $ 4.500 pesos para los docentes titulares que no faltaron durante el ciclo lectivo 2017, algo que fue recibido con malestar por los gremialistas y que además está por fuera de la negociación paritaria. "Con respecto al presentismo no está bien que se castigue a un docente porque se enferma o porque se pide una licencia para cuidar a sus hijos. Hay que mejorar las condiciones de trabajo. El presentismo debería establecerse para aquel que no falta injustificadamente", dijo el secretario de Suteba.



Por último, Baradel afirmó que "no hay una fecha concreta para volver a reunirnos" y evitó referirse a un posible paro: "El conflicto se dará a nivel nacional y el 21 vamos a marchar por paritarias libres y porque rechazamos los despidos. Además no estamos de acuerdo con la reforma laboral y creemos que el tarifazo es un abuso".