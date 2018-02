Fractura expuesta en la CGT: el moyanismo da por "agotado" el triunvirato y quiere nuevo líder en "marzo o abril"

El referente del sindicato de Camioneros Pablo Moyano sostuvo que la "fractura" de la CGT está "oficializada" y adelantó que intentarán "elegir un nuevo secretario general" en marzo o abril.



Luego de que uno de Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, reconociera que "el ciclo del triunvirato está agotado", Moyano señaló: "Hace rato que la CGT está fracturada, ahora se oficializó".



"En marzo o abril llamaremos al Congreso de la CGT para elegir a un nuevo secretario general, ojalá sea alguien que esté del lado de los trabajadores", sostuvo el dirigente en diálogo con FM La Patriada.



De esta manera, anticipó la puja interna a la que se encamina el sindicalismo peronista para reorganizar su estructura, cuya crisis quedó expuesta con la convocatoria a una marcha para el 21 de febrero que realizó el líder camionero, Hugo Moyano, y que fue rechazada por diversos gremios.



Schmid sostuvo que la crisis de la central obrera comenzó cuando "se desobedeció la medida de fuerza ordenada en diciembre pasado", en referencia al paro que se llevó a cabo el 19 de diciembre pasado pero que no contó con el acatamiento de los sindicatos del transporte, entre otros.



Por esta razón, el secretario general de Dragado y Balizamiento evaluó que el triunvirato "está desautorizado para tomar acciones, ya no tiene sentido seguir al frente cuando hay miradas distintas de la realidad".



Respecto de la movilización del 21 de febrero próximo, Schmid aseguró que no está motivada por la pelea entre el presidente Mauricio Macri y Hugo Moyano.



El dirigente sostuvo que "va más allá de un reclamo sectorial, hay muchísimas razones para protestar", y agregó: "El planteo de la protesta del miércoles tiene una serie de demandas que obedecen al deterioro del cuadro social y económico que sufre el país".