El dólar cerró arriba de los $ 20, pero en la semana corta cayó 31 centavos

La decisión del Banco Central de mantener estable la tasa de política monetaria en el 27,25% fue decisiva para que los inversores desdolaricen sus carteras y vuelvan a apostar por activos en pesos. Prueba de ello es que el dólar avanzó dos centavos este viernes a $ 20,05, pero en la semana corta cayó 31 centavos en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio que calculó ámbito.com.



Fue en línea con el segmento mayorista, donde la divisa ganó 10 centavos y medio a $ 19,795, aunque retrocedió 20 centavos y medio en los últimos tres días hábiles. El Banco Nación cerró la divisa a $ 19,76 vendedor para la transferencia, el billete a $ 20 y el cambio de referencia promedio del BCRA (C.3500) a $ 19,6676.



El retroceso de la semana respondió a la decisión del Banco Central de mantener sin cambios la tasa de política monetaria en el 27,25% el martes por considerar que los indicadores de alta frecuencia muestran signos mixtos acerca de la evolución de los precios en las primeras semanas del año.



En esta última rueda, los mínimos se anotaron en los $ 19,64 en el inicio de la jornada, cuando la oferta y los ingresos desde el exterior mantuvieron el dominio de las operaciones. Luego, los pedidos de compra se fueron intensificando a lo largo de todo el día y fueron torciendo el rumbo y la tendencia del mercado con una impronta compradora que se acentuó en el final. Los máximos se registraron en ese lapso en los $ 19,78 por efecto de la intensa demanda para cobertura. En este contexto, el volumen creció un 18% a u$s 924 millones.



El analista Gustavo Quintana señaló que "el feriado del lunes próximo en los Estados Unidos y las dificultades operativas previstas por las medidas de fuerza del gremio bancario para el inicio de la semana pudieron haber influido para anticipar el cierre de operaciones con cierto impacto en el nivel de la demanda de divisas".



Para Quintana, "el valor del dólar se acomodó en un rango que luce algo más cómodo para el mercado sin reflejar por ahora la tensión vivida en el final de la semana anterior".



La inactividad de los próximos días también impactó en el circuito secundario de Lebac, donde se colocaron el equivalente en pesos a u$s 580 millones, pagando tasa de 26,75 a 5 días, de 26,8% a 33 días y de 25,75% a 180 días.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó levemente a la baja a un promedio del 27% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 181 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para martes y el miércoles próximo debido al feriado en EEUU.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 696 millones, más del 35 % se operó a fin de febrero a $ 19,922 con una tasa implícita de 24,9% TNA y el plazo más largo fue mayo, que cerró a $ 20,982 a una tasa del 21,70 % TNA.



A su vez, en la plaza paralela, el blue subió tres centavos este viernes a $ 20,15 pero cayó ocho centavos en la semana, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó en el día y en la semana ocho centavos a $ 20,11.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 148 millones hasta los u$s 62.313 millones.