Provincia pide "que la discusión salarial no sea un obstáculo para el inicio de clases"

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sostuvo que es necesario "seguir negociando de buena fe" con los gremios docentes y que la discusión salarial "no sea un obstáculo para iniciar las clases" el 5 de marzo, tras el rechazo de los sindicatos al 15% de aumento ofrecido durante la primera reunión paritaria del año.



"Hice dos planteos al final de la reunión: el primero es seguir negociando de buena fe y el segundo es que no sea un obstáculo no tener un acuerdo plenamente cerrado para no iniciar las clases", indicó Villegas en declaraciones a Radio La Red.



El ministro bonaerense agregó que "el conflicto del año pasado nos tiene que haber dejado aprendizajes a todos, y el mensaje es que los chicos puedan decir: que los mayores sigan peleándose pero nosotros estamos estudiando".



En la primera reunión paritaria que se realizó en La Plata, el gobierno bonaerense propuso un aumento del 15 por ciento a los docentes provinciales -en tres tramos- y una bonificación extraordinaria de 4.500 pesos para los maestros que no faltaron durante el ciclo lectivo del año pasado, pero la oferta fue rechazada por los gremios, que pidieron una nueva reunión "urgente" y que mejoren la propuesta.



La oferta contempla contempla un aumento de un 15% que se pagará en tres tramos, en el primer mes de cada uno de los cuatrimestres, lo que eleva el salario promedio de $ 24.659 a $ 28.358, según estimaciones del gobierno bonaerense.



Al ser consultado sobre las declaraciones de Mirta Petroccini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), quien tildó la propuesta del gobierno de "tardía y disparatada", Villegas indicó que "son calificativos que corren por cuenta de Mirta" y aclaró que "es la séptima reunión, no es tardía".



"Llevamos seis reuniones. Tal vez no participamos los ministros o secretarios generales, pero en esas otras reuniones se habló sobre los cursos, titularizaciones, licencias médicas, infraestructura, trabajo, revisión salarial. Es una chicana lo de tardía, la última reunión fue en enero", recordó.



Por otro lado, Villegas sostuvo que "cuando uno discute salarios, uno quiere más y el otro da hasta donde puede. Acá no es lo que quiere Mirta, Roberto Baradel, Miguel Ángel Díaz, o lo que quiere María Eugenia Vidal, es lo que puede pagar la provincia".



En relación la no inclusión de la denominada "cláusula gatillo" en la propuesta, Villegas indicó que "hay acuerdos que sostienen que si la inflación supera tal nivel hay que volver a sentarse".



"La inflación en Argentina viene bajando. Cuando uno hace foco en la provincia de Buenos Aires el año pasado ni los estatales ni los docentes perdieron poder adquisitivo. El año pasado, la cláusula gatillo la pusimos nosotros arriba de la mesa", recordó.