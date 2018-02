Pablo Moyano criticó a los sindicalistas que no van a la marcha: "Son unos cagones"

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo que los dirigentes sindicales que no van a la marcha convocada para el 21 de febrero "son unos cagones" y pidió que "los trabajadores los juzguen".



A pocos días de la movilización convocada por su padre, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, y en medio de la crisis que atraviesa el triunvirato que encabeza la CGT, el dirigente cuestionó a los sindicalistas que tomaron distancia de la convocatoria hecha por su padre.



"No van porque son unos cagones", disparó Moyano en declaraciones a FM La Patriada, al tiempo que los cuestionó por su cercanía con el Gobierno y la posibilidad de que acuerden aumentos salariales del 15%.



Al respecto, señaló: "Les sacan dos tapas en contra y se cagan, y salen corriendo a firmar un 15% de aumento con el Gobierno. Nosotros no vamos a aceptar ni 15% ni cláusula gatillo".



Moyano pidió "que los trabajadores los juzguen, son los mismos que en los noventa entregaron los derechos de los trabajadores". "Son los mismos que nunca se subieron al camión del reclamo por los derechos de los trabajadores y que en los noventa entregaron sus derechos", afirmó.