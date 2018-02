Gobierno volvió a defender a Chocobar: "Seguimos pensando que hizo lo que tenía que hacer"

Minutos después de que la Cámara del Crimen agravara la situación judicial de Luis Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, renovó el respaldo al accionar del efectivo policial que mató a un delincuente luego de que éste asaltara y apuñalara diez veces a un turista norteamericano en el barrio de La Boca.



"Había evidentes riesgos en esa situación (...) seguimos pensando que hizo lo que tenía que hacer", aseguró Bullrich en una conferencia de prensa desde el complejo presidencial de Chapadmalal, donde Mauricio Macri y su gabinete realizan una suerte de "retiro espiritual". "El policía terminó con el peligro", remató la ministra.



La Cámara del Crimen confirmó hoy el procesamiento de Chocobar. Los jueces de la Sala IV consideraron que el efectivo actuó correctamente en el inicio de los hechos pero pusieron reparos sobre el desenlace, por lo que cambiaron la calificación legal a "homicidio agravado por uso de arma de fuego, en exceso en el cumplimiento de un deber".



No obstante, los jueces declararon la nulidad del embargo por 400 mil pesos que le había trabado el tribunal de primera instancia que lo proceso por "exceso en legítima defensa".



"Chocobar intervino porque debía hacerlo, máximo si se tiene en cuenta que el episodio se desarrolló mientras se dirigía a cumplir su función. Lo hizo inicialmente ajustando su comportamiento a la normativa que regula la función policial, pero concluyó en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior", concluyó el tribunal.



Los camaristas Julio Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo consideraron que al disparar cuatro veces contra el delincuente (dos impactaron en el cuerpo), identificado como Pablo Kukoc, el policía tuvo una "decisión excesiva en tanto provocó un daño superior al que quiso hacer cesar".



Según los jueces, el policía "pudo adoptar medidas menos lesivas a las que escogió" como "reiterar los disparos intimidatorios" al aire, "continuar con la persecución o esperar la colaboración de fuerzas de seguridad que ya habían sido informadas de las novedades a través del Servicio de Emergencia 911 , incluso por él mismo".



No obstante, el tribunal fue contemplativo con el contexto en el que se desarrollaron los hechos: Chocobar había señalado que dirigió el arma hacía las piernas de Kukoc para tratar de reducirlo y los jueces repararon en que "cuando disparó para alertarlo tuvo la posibilidad cierta de efectuarlo de manera certera para quitarle la vida y no lo hizo".



Además, señalaron que "el desarrollo fugaz que caracterizó al evento, que se originó de forma extremadamente violenta, bien pudo perturbar su ánimo, aun siendo miembro de las fuerzas de seguridad".



Cabe recordar que Chocobar fue recibido y felicitado por el presidente Mauricio Macri y la ministra Bullrich, luego de que fuera procesado en primera instancia. "Vamos a cuidar a los que nos cuidan", afirmó la funcionaria en esa oportunidad. Desde el oficialismo se sumaron varias voces avalando el accionar del efectivo.