Advertencia del Gobierno a Moyano por el 21-F: "No hay lugar para extorsiones, mafias, ni amenazas"

El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, sostuvo que en la Argentina "no hay lugar para las extorsiones, ni las mafias, ni las amenazas, ni los aprietes y no vamos a retroceder ni un milímetro", al ser consultado sobre la movilización convocada por el gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano para el próximo miércoles.



Así lo afirmó en una rueda de prensa que brindó este mediodía junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el complejo presidencial de Chapadmalal, donde el presidente Mauricio Macri encabeza una reunión del gabinete ampliado.



"Somos respetuosos de los que se quieran manifestar y respetuosos de todo lo que tiene que ver con estar en la calle. También tenemos la tranquilidad de lo que es la independencia de los poderes y el accionar de la justicia", planteó el funcionario nacional.



En ese marco, De Andreis sostuvo que en la Argentina "no hay lugar para las extorsiones, ni las mafias, ni las amenazas, ni los aprietes y no vamos a retroceder ni un milímetro". "Siempre estamos esperando pendientes y con los brazos abiertos las actitudes más dialoguistas. Entendemos que hay dificultades pero sentándonos en una misma mesa se puede llegar a encontrar soluciones, como lo hicieron el sector automotriz, la energía y el del empleo público", concluyó.